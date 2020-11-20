Безответственное отношение: из десяти больных коронавирусом восемь не отмечаются в приложении HOIA

Согласно данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), в Эстонии сейчас 2978 людей, больных коронавирусом. Однако в приложении HOIA отметились лишь 364 из них.

Само же мобильное приложение было скачано 200 000 раз. Всего люди отмечали своей статус больного в приложении HOIA 586 раз.

TEHIK напоминает, чт о в случае получения положительного результата теста на коронавирус, очень важно отметиться в приложении, чтобы соответсвующие анонимные оповещения были отправлены другим пользователям, контактировавшим с больным.

Если человек получает оповещение от приложения HOIA, то он должен остаться в самоизоляции до указанной в приложении даты и следить за своим здоровьем. Если же есть желание сократить срок самоизоляции, то можно связаться с Департаментом здоровья и сдать тест — не ранее 10 дня с момента последнего контакта с инфицированным.

В случае проявления симптомов болезни нужно немедленно связаться с семейным врачом или позвонить на номер 1220.

Приложение HOIA можно скачать здесь.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!