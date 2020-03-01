01.03.2020, 13:47

Бежавший в Эстонию украинец: работодатель требует, чтобы я переписал на его фирму свою квартиру в Тапа

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Роман Старапопов
EST
Viktor Nelip
Viktor NelipFoto: Andres Putting

Виктор Нелип бежал из Украины в 2014 году, опасаясь за свою жизнь. Год он прожил в центре для беженцев, а потом нашел официальную работу, благодаря которой получил срочный вид на жительство. Заработав достаточное количество денег, купил квартиру в Тапа. Нашел новую работу в Финляндии, но проработал там недолго. Его депортировали из-за того, что новый работодатель не оформил необходимые документы. Вернувшись через полгода в Эстонию, Нелип устроился в строительную фирму к своему земляку. Сотрудничество было недолгим и обернулось неожиданным требованием: новый работодатель требует от Виктора переписать на фирму квартиру за долги.

В 2014 году, когда в центре Киева возводили баррикады на Евромайдане, бывший майор десантных войск Украины Виктор Нелип, опасаясь за свою жизнь, приехал в Эстонию по туристической визе и попросил убежища. Он боялся за свою жизнь. ”Там был полный беспредел. Пришлось уезжать, потому что могли убить. И никто не узнал бы, где могилка”, — вспоминает Виктор об украинских событиях.

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”Слава Богу, был хороший работодатель, который мне предоставил работу. Он помог мне оформить вид на жительство. Хороший мужик, во времена СССР служил в погранвойсках в Одессе. Дай бог ему и его семье здоровья”, — с теплотой отзывается Нелип о первом работодателе в Эстонии. Со временем Виктор даже накопил достаточное количество денег и приобрел трехкомнатную квартиру в Тапа.

Осенью 2019 года он нашел нового работодателя в Финляндии, который пообещал официально трудоустроить и своевременно сделать все необходимые документы. К сожалению, обещание он не сдержал. Нелипу отказали в выдаче временного вида на жительство и предписали покинуть Финляндию до 19 декабря 2019 года.

”Мне выдали соответствующую бумагу. 16 декабря выехал, проехал Эстонию, Латвию и Литву. В Польше меня остановила погранслужба. Задержали на ночь. Утром предоставили переводчика и сообщили, что мне на полгода закрыли въезд в Шенгенскую зону. Я вернулся на родину. Через полгода, 18 мая, выехал из Украины и направился в Эстонию”, — рассказывает Нелип.

Из-за долгого отсутствия у него возникли долги по квартплате. К счастью, с председателем квартирного товарищества удалось договориться, что долг будет выплачен по частям. Для этого в срочном порядке пришлось искать нового работодателя. Устроился в зарегистрированной в Эстонии строительной фирме. Назовем эту фирму "ААА", поскольку в отношении нее ни Трудовая комиссия, ни суд не выносили никаких решений.

После того, как один из строительных объектов был сдан, Виктор вновь остался без работы. С его слов, работодатель предложил ему самому найти работу в Финляндии, чтобы взять субподряд на фирму "ААА". В таком случае "ААА" вновь трудоустроит Виктора.

В Финляндии он нашел строительную фирму, назовем ее "БББ", которая заключила трехсторонний договор подряда между "ААА" и Виктором. Грубо говоря, "ААА" сдала Нелипа в аренду "БББ" на условиях почасовой оплаты труда.

У Виктора в Финляндии есть личный код, а также оплаченный эстонской фирмой полис автострахования ”Зеленая карта”. Имеется и голубая карта (Blue Card), которая объединяет в себе разрешение на работу и вид на жительство на территории ЕС для тех, кто не имеет гражданства Евросоюза.

Тем не менее, рабочими условиями труда Нелип был крайне недоволен.
”Прихожу на рабочее место: того нет, этого нет, инструментов не хватает. Поскольку я приехал на своей машине, то и заправлял ее за свой счет. Общежитие тоже оплачивал сам. Работы было немного, поэтому попросил работодателя найти дополнительную”, — рассказывает Виктор. По его словам, через месяц позвонил работодатель и потребовал оплатить 700 евро.

Такая сумма была заплачена за Виктора в Налогово-таможенный департамент. "Он мне говорит: ”Вот ты по-черному зарабатываешь, а мне никакой выгоды нет, я за тебя налоги плачу, – рассказывает Виктор. – Но за что я ему должен? Ведь я от него не получаю зарплату и командировочные”.

Виктор уверен, что требование неправомерное, поскольку зарабатывал на халтуре, которую находил сам, а за выполненную работу для "ААА" не получил ни цента.

На третий месяц пребывания в Финляндии у Нелипа заболел желудок, и он отправился в приемное отделение скорой помощи. Заболевание оказалось серьезным, поэтому его сразу госпитализировали и прооперировали. Когда Виктор проходил восстановительное лечение, то Александр вновь позвонил ему и объяснил свое требование по деньгам.

В это требование входят 2100 евро — налог за три месяца, а также штраф в размере 300 евро. Со слов Виктора, на объект приезжала с проверкой трудовая инспекция и выявила нарушения. В общей сложности владелец фирмы "ААА" требует 3500 евро. Почему именно такая сумма, а не 2400 евро, Виктор не понимает.

Поскольку Виктор временно нетрудоспособен, для погашения долга эстонский работодатель требует с него переписать квартиру на фирму "ААА" в качестве залога. То есть, когда Виктор выплатит долг, фирма перепишет на него квартиру обратно.

Ситуация осложняется тем, что за операцию финская больница выписала Виктору счет на 8000 евро. Эта сумма начислена без учета эстонской медстраховки, поскольку финны в своей электронной системе здравоохранения ее не видят. Для перерасчета суммы Нелип взял необходимые документы в Больничной кассе и отвез в Финляндию.

”Я был в Комиссии по трудовым спорам и налоговой. Мне сказали, что за лечение должен оплачивать работодатель. Работодатель заявил, что я был уволен задним числом, 1 января. Но в налоговой сказали, что я еще числюсь в этой фирме”, — говорит Виктор, который узнал в налоговом ведомстве, что его брутто-зарплата составляет 1310 евро.

”Я этих денег не видел. Я предлагал работодателю решить этот вопрос по-мужски: предоставить мне новую работу, я бы все вернул. Он отказался и сказал, что если не нравится — подавай в суд”.

Вместе с этим Виктор отмечает, что в трудные времена его работодатель выдавал ему авансы. ”У меня на родине родственник умер, я попросил выдать мне 100 евро аванс. Потом мы рассчитались. За это, конечно, спасибо”, — благодарит Нелип.

Delfi связался с фирмой "ААА". Ее руководитель говорит, что Виктор плохо справляется с обязанностями и в силу возраста не может выполнить необходимый объем работы. ”Он трудоустроен как иностранец, поэтому его зарплата должна составлять не менее 1310 евро брутто”, — объясняет представитель фирмы "ААА".

По словам работодателя, на некоторых объектах Виктор просил выдавать деньги наличными, а из-за этого возникают проблемы при оплате налогов. ”Через три месяца у него накопился долг 2100 евро. Плюс он иногда просил деньги авансом. Я всегда давал. Потом он заболел и предоставил мне счета на оплату. Но я-то тут при чем? У него есть страховка, он должен им предоставлять их. К тому же, они выписаны на его имя”, — рассуждает руководитель строительной фирмы, который предложил Виктору прекратить сотрудничество из-за убыточности.

В общей сложности, по словам работодателя, убыток вместе со штрафами, которые получил Виктор на объектах, составляет 3500 евро. Представитель "ААА" не отрицает, что предложил своему работнику переписать на фирму квартиру.

”Я оценил ее в 5000 евро. Так как долг Виктора составляет 3500 евро, то я предложил ему два варианта. В первом случае я выплачиваю ему 1500 евро, и мы расходимся. Во втором — он оставляет эти 1500 евро в качестве залога, что отработает долг, берется за голову, и мы продолжаем сотрудничество”, — рассказывает свою версию работодатель и уверяет, что, если бы Виктор отработал 3500 евро, то вновь бы переписал на него квартиру.

”Его рабочая виза закрыта. А от квартиры я отказываюсь”, — заключает представитель строительной фирмы. Виктор же намерен встретиться с работодателем в Комиссии по трудовым спорам. Как сообщили Delfi в Трудовой инспекции, при которой работает комиссия, жалоб на фирму, о которой идет речь, не поступало.

Комментарий юриста Данила Липатова, юридическое бюро Progressor
В том случае, если между сторонами трудовых отношений возникает спор, то при его разрешении необходимо исходить из положений договора и закона. Для защиты своих прав каждая из сторон может обратится в трудовую комиссию или в суд. При этом бремя доказывания обстоятельств, на которые она ссылается, лежит на самой стороне.

При заключении трудового договора у работодателя возникает обязательство по уплате социальных налогов, и взыскать эти налоги с работника нет правового основания.

В том случае, если работодатель расторгает трудовой договор, то это и прекращает действие ранее оформленной рабочей визы.

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