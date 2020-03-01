Бежавший в Эстонию украинец: работодатель требует, чтобы я переписал на его фирму свою квартиру в Тапа

”Я был в Комиссии по трудовым спорам и налоговой. Мне сказали, что за лечение должен оплачивать работодатель. Работодатель заявил, что я был уволен задним числом, 1 января. Но в налоговой сказали, что я еще числюсь в этой фирме”, — говорит Виктор, который узнал в налоговом ведомстве, что его брутто-зарплата составляет 1310 евро.

”Я этих денег не видел. Я предлагал работодателю решить этот вопрос по-мужски: предоставить мне новую работу, я бы все вернул. Он отказался и сказал, что если не нравится — подавай в суд”.

Вместе с этим Виктор отмечает, что в трудные времена его работодатель выдавал ему авансы. ”У меня на родине родственник умер, я попросил выдать мне 100 евро аванс. Потом мы рассчитались. За это, конечно, спасибо”, — благодарит Нелип.

Delfi связался с фирмой "ААА". Ее руководитель говорит, что Виктор плохо справляется с обязанностями и в силу возраста не может выполнить необходимый объем работы. ”Он трудоустроен как иностранец, поэтому его зарплата должна составлять не менее 1310 евро брутто”, — объясняет представитель фирмы "ААА".

По словам работодателя, на некоторых объектах Виктор просил выдавать деньги наличными, а из-за этого возникают проблемы при оплате налогов. ”Через три месяца у него накопился долг 2100 евро. Плюс он иногда просил деньги авансом. Я всегда давал. Потом он заболел и предоставил мне счета на оплату. Но я-то тут при чем? У него есть страховка, он должен им предоставлять их. К тому же, они выписаны на его имя”, — рассуждает руководитель строительной фирмы, который предложил Виктору прекратить сотрудничество из-за убыточности.

В общей сложности, по словам работодателя, убыток вместе со штрафами, которые получил Виктор на объектах, составляет 3500 евро. Представитель "ААА" не отрицает, что предложил своему работнику переписать на фирму квартиру.

”Я оценил ее в 5000 евро. Так как долг Виктора составляет 3500 евро, то я предложил ему два варианта. В первом случае я выплачиваю ему 1500 евро, и мы расходимся. Во втором — он оставляет эти 1500 евро в качестве залога, что отработает долг, берется за голову, и мы продолжаем сотрудничество”, — рассказывает свою версию работодатель и уверяет, что, если бы Виктор отработал 3500 евро, то вновь бы переписал на него квартиру.