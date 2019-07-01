Бездомного уроженца Эстонии приняли в петербургском офисе Уполномоченного. Диджей намерен дойти до ЕСПЧ

Прием провели сотрудники юридического отдела аппарата петербургского омбудсмена. В консультировании участвовали координатор благотворительных программ Санкт-Петербургской благотворительной католической общественной организации ”Мальтийская служба помощи” Михаил Калашников и обозреватель газеты ”Мой район” Галина Артеменко.

В результате приёма достигнуты договорённости об оказании Алексею Никонорову содействия и правовой поддержки по вопросам предоставления медицинской помощи и получения официального статуса на территории Российской Федерации.

Ответ по реадмиссии

На запрос о реадмиссии Калашникову ответили из Главного управления по вопросам миграции МВД РФ. Они перенаправили ответ, который пришел из Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA).

Эстонское ведомство начинает свое письмо с выражения уважения Главному управлению по вопросам миграции МВД РФ. Примечательно, что ответ составлен на русском языке. Эстонский департамент сообщает, что Алексей Никоноров не является субъектом реадмиссии и не имеет законных оснований для пребывания на территории Эстонии.

”В связи с запросом о реадмиссии были проведены мероприятия по установлению личности Алексея Никонорова и оснований для реадмиссии данного лица. По оценке PPA, лицо не соответствует условиям, предусмотренным статьей 5 Соглашения между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии, и поэтому не является субъектом реадмиссии”, — значится в пояснении эстонского ведомства.

”Буду получать паспорт РФ, если не получится вернуться на родину в Эстонию, хотя очень хочу. Друзья как-то пытаются помочь в этом. Они недоумевают, мол, родился в Эстонии, ходил здесь в школу, работал и на радио, и в клубах, а обратно вернуться не получается. Они тоже пытаются найти отца. Возможно, он ничего и не знает о моей ситуации”, — рассуждает Алексей Никоноров.

Он говорит, что придется подавать ходатайство на получение паспорта РФ. Алексей понимает, что этот процесс тоже может занять много времени, но выхода нет.

”Попробую восстановиться в детском театре, где работал 8 лет назад, пойти снова работать в клуб. Работать надо, это без вариантов”, — говорит диджей, которому уже поступали предложения из питерских клубов.

”Главное — получить документы. А после думаю съездить в Эстонию, где у меня все друзья. Возможно, получится там поработать, но это лишь в будущем”, — делится своими планами Алексей. Он уверен, что у него есть право вернуться на родину, поэтому, если Эстония окончательно откажет в реадмиссии или восстановлении серого паспорта, то при помощи друзей намерен подать иск в суд и при необходимости дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Тем не менее Эстония дает шанс Никонорову и согласна рассмотреть повторный запрос в случае, если российская сторона (в данном случае приют Мальтийской службы помощи) предоставит дополнительные доказательства относительно того, что бывший серопаспортник имеет право на реадмиссию.

Условия, в которых живет Никоноров, Delfi показывал в своем репортаже из Санкт-Петербурга.





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