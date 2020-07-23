"Без воды, но с полной корзиной грибов". Собака помогла найти заблудившихся в лесу женщин

В 15.30 женщины позвонили на номер экстренной службы 112 и сообщили, что нуждаются в помощи. Капитан Йыхвиского отделения полиции Анника Эльм объяснила, что на сообщения о заблудившихся людях полиция реагирует всегда очень серьезно, используя при этом дополнительные силы.

”На месте события мы, в первую очередь, оцениваем ситуацию и принимаем решение, кого стоит вовлекать в процесс поисков — волонтеров, дрон, вертолет или же служебных собак. В этот раз мы решили сразу же позвать на помощь проводника служебной собаки, поскольку с момента пропажи женщин прошло относительно мало времени, следовательно их следы были еще свежие. Служебный пес Нитро взял быстро в лесу след и вскоре привел своего хозяина Тармо Нукка к потерявшимся женщинам. С ними было все в порядке”, — сказала Эльм.

Эльм добавила, что пожилые женщины поступили правильно, позвонив сразу же по экстренному номеру 112, когда осознали, что у них не получится самостоятельно выйти из леса. ”Немедленное уведомление всегда помогает нам быстрее найти потерявшихся людей”, — пояснила капитан полиции.

Анника Эльм отметила, что начавшийся грибной сезон спровоцировал рост сообщений о потерявшихся в лесу людях по всей Эстонии. ”Полиции на порядок легче искать людей, когда они сами сообщают, что потеряли тропу, ведущей к выходу из леса. Даже в знакомом лесу можно потеряться, поэтому очень важно иметь при себе — кроме грибного ножа и корзинки — заряженный мобильный телефон, карманный фонарь, спички, питьевую воду и еду”, — напоминает Эльм.

”И в этот раз, корзинка потерявшихся женщин была полна грибов, но, к сожалению, у женщин не было с собой ни малейших запасов воды и еды. Положительно то, что у женщин были с собой заряженные мобильные телефоны, по которым им удалось попросить о помощи и быть в постоянном контакте с полицией”, — добавила капитан полиции.

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