"Без воды, но с полной корзиной грибов". Собака помогла найти заблудившихся в лесу женщин

Оповещайте всегда близких или соседей о том, куда планируете пойти и во сколько вернуться
Если у ваших близких есть доступ к вашему жилью, оставьте дома в видном месте известие о том, куда и во сколько вы направляетесь
Одевайтесь по погоде и надевайте по возможности яркую одежду
Всегда носите головной убор, длинные штаны и кофту с длинными рукавами. Одежда поможет от солнца, царапин и укусов жуков. Обувь должна быть удобная и водонепроницаемая
Берите с собой полностью заряженный телефон и положите его в закрывающийся карман или повесьте на шнурок, чтобы не потерять
Возьмите с собой запасы еды и воды ( с собой можно взять, например, воду, конфеты, печенья)
Возьмите с собой карманный фонарик и спички
Если вы принимаете лекарства, то возьмите с собой соответствующие лекарства
Запомните место входа в лес и по возможности отметьте это место лентой или полосой ткани
Если вы потерялись в лесу
Позвоните по экстренному номеру 112. Для звонка не нужно иметь разговорное время — звонок в Центр тревоги бесплатный
Если телефон показывает, что вы находитесь вне зоны сети, вытащите SIM карту из своего телефона. Таким образом, телефон сам найдет ближайшего телефонного оператора
Если вы устали или чувствуете себя нехорошо, дойдите до открытой местности и присядьте в ней, чтобы вас было проще найти
Попробуйте найти конкретное направление и двигайтесь в этом направлении. Соблюдая конкретный маршрут, вы дойдете либо до населенного пункта, либо до антропогенных объектов (дорога, канава), благодаря чему сможете получить дополнительную помощь и вас будет легче найти.
Сосед покупает фольгу оптом. Я смеялась, пока не узнала правду
Житель села Коксаек наладил производство фальшивой водки
Как вырастит зарплата педагогов в РК
Жоау Мариу на русском языке попрощался с «Локомотивом»