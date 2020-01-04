Без шума и пыли: в Кристийне утилизация новогодних елок пройдет по-новому

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе подчеркнул, что вопросы охраны окружающей среды очень важны и каждый шаг по уменьшению углеродного следа поможет в борьбе с потеплением климата.

”В этом год умы решили заменить сжигание отслуживших свое новогодних елок их измельчением. Это несомненно намного более экологический способ их утилизации, и в то же время так мы сможем лучше ухаживать за дорогами и газонами в парках. Жители района могут принести свои елки в семь пунктов сбора, один из которых новый и находится на границе микрорайонов Мустйыэ и Вескиметса”, — пояснил Рийбе.

”Поскольку собранные новогодние елки будут измельчены и станут использоваться в качестве мульчи, то важно, чтобы на деревьях не было украшений и пластиковой упаковки. Кампания по сбору старых елок продлится по 24-е января”, — добавил Рийбе.

Пункты сбора елок в Кристийне расположены:

1. участок по ул.Кулднока, 12а

2. ул.Сыстра, 1а

3. ул.Кирси, 3а

4. 18b ул.Винди, 18b

5. ул.Котка, 14а

6. ул.Сеэби, 24

7. асфальтированная площадка по ул.Мустйыэ, 40 (совместно с районом Хааберсти)