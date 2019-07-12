"Без этого в обслуживании никак". Близ восточной границы старательно учат русский язык(3)
”У границы надо бы язык всё-таки знать. Без русского работники сферы обслуживания не справятся, они и ходят у нас на курсы”.
”У границы надо бы язык всё-таки знать. Без русского работники сферы обслуживания не справятся, они и ходят у нас на курсы”.
Так говорит руководитель Пылваской народной школы Нина Сийрманн. Народная школа — одно из направлений деятельности Пылваского общества народного просвещения. Нина Сийрманн направляет работу школы с 2007 года. Основанное 20 лет назад (в 1999 году) учреждение поначалу было задумано для того, чтобы проводить дополнительное обучение работников культуры, но жизнь внесла свои коррективы.
С 2005 года Народная школа участвует в проектах фондов Европейского союза. Сейчас организуются в основном языковые курсы. Был большой интерес к изучению английского и финского языков. ”Был также курс письменного эстонского языка. Но предназначенный для неэстонцев курс эстонского языка большого числа желающих не привлек”, — говорит Сийрманн.
По ее словам, интерес вызвали организованные несколько лет назад курсы русского языка. ”Кто-то живет рядом с границей и держит магазин, точку питания или туристический хутор, кто-то работает на пограничном пункте. Люди путешествуют, языком нужно владеть”, — поясняет Сийрманн, почему полезно учить язык соседей.
Русский изучают, по ее словам, большей частью молодые люди. ”Без русского работникам сферы обслуживания не справится, они и ходят к нам на курсы”, — говорит Сийрманн. Английским занимаются в Народной школе те, кто постарше, так как в свое время у них не было возможностей получить языковую практику. Осенью в школе в соответствии с проектом Европейского социального фонда начнется новые курсы русского языка.
”Обучение по европроектам бесплатно, хотя могло бы быть какое-то самофинансирование, пусть скромное. Это мотивирует заниматься на курсах вплоть до их завершения. К счастью, взрослые идут учиться тогда, когда у них есть цель. А часто и необходимость”, — замечает руководитель школы.
”На учебу ходят и безработные, они надеются, что новые знания им помогут конкурировать на рынке труда”, — говорит Сийрманн, по словам которой с занятостью на Юго-Востоке Эстонии есть определенные трудности.
Популярны в школе также курсы компьютерной грамотности, ручной работы, в последнее время — курсы садоводства и домашних заготовок.
”Это же большое подспорье, если человек умеет в своем саду выращивать урожай, а затем чего-то приготовить”, — говорит Сийрманн, по мнению которой этим навыкам нужно учить прежде всего молодых.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Прохожий поймал 3-месячного ребенка, выброшенного из окна
В Невском лесопарке самосвал смял «Жигули» и улетел в кусты
Названа самая вредная колбаса
Бунт мигрантов в ФРГ: что известно