"Без этого в обслуживании никак". Близ восточной границы старательно учат русский язык

Так говорит руководитель Пылваской народной школы Нина Сийрманн. Народная школа — одно из направлений деятельности Пылваского общества народного просвещения. Нина Сийрманн направляет работу школы с 2007 года. Основанное 20 лет назад (в 1999 году) учреждение поначалу было задумано для того, чтобы проводить дополнительное обучение работников культуры, но жизнь внесла свои коррективы.

С 2005 года Народная школа участвует в проектах фондов Европейского союза. Сейчас организуются в основном языковые курсы. Был большой интерес к изучению английского и финского языков. ”Был также курс письменного эстонского языка. Но предназначенный для неэстонцев курс эстонского языка большого числа желающих не привлек”, — говорит Сийрманн.

По ее словам, интерес вызвали организованные несколько лет назад курсы русского языка. ”Кто-то живет рядом с границей и держит магазин, точку питания или туристический хутор, кто-то работает на пограничном пункте. Люди путешествуют, языком нужно владеть”, — поясняет Сийрманн, почему полезно учить язык соседей.

Русский изучают, по ее словам, большей частью молодые люди. ”Без русского работникам сферы обслуживания не справится, они и ходят к нам на курсы”, — говорит Сийрманн. Английским занимаются в Народной школе те, кто постарше, так как в свое время у них не было возможностей получить языковую практику. Осенью в школе в соответствии с проектом Европейского социального фонда начнется новые курсы русского языка.

”Обучение по европроектам бесплатно, хотя могло бы быть какое-то самофинансирование, пусть скромное. Это мотивирует заниматься на курсах вплоть до их завершения. К счастью, взрослые идут учиться тогда, когда у них есть цель. А часто и необходимость”, — замечает руководитель школы.