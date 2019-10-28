Без электричества остаются 24 000 клиентов Elektrilevi. Больше всего - в Пылвамаа

"Устранением повреждний занимается сейчас 76 бригад, в критических местах на работу привлекаются дополнительные силы", - сообщил директор распределительного центра Elektrilev Юри Клаассен.

"На Сааремаа и в Пярнумаа ситуация несколько мягче, в большей части повреждения будут сегодня ликвидированы. В Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа, Тартумаа и Пылвамаа положение намного хуже, туда направлены дополнительные силы. Надеемся у большей части клиентов восстановить электроснабжение в течение трех дней".

Клаассен пояснил, что ситуацию осложняет очень большое число обрывов. "Во многих местах на одну линию упало несколько деревьев, это делает обнаружение обрывов и повторное подключение линии по времени очень длительным. К тому же нам постоянно поступают новые сообщения об обесточивании, которые наша автоматическая система еще не установила", - сказал Клаассен.

Больше всего на данный момент обесточено клиентов в Пылвамаа(6900), Вырумаа (5300) и Вильяндимаа (3900). Много потребителей по-прежнему остаются без света в Тартумаа (2900), Валгамаа (2200), Пярнумаа (1100) и на Сааремаа (700).