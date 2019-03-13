Бетонным строением года стало здание Эстонской художественной академии

Лучшим бетонным строением 2018 года была признана Эстонская художественная академия.

”Подходящее с архитектурной точки зрения функциональное совмещение нового бетонного здания и старых бетонных зданий. В здании представлены бетонные конструкции времен довоенной Эстонской Республики, монтируемые железобетонные каркасы промышленного и административного зданий советского периода, а также новая современная часть. Бетонные поверхности выставлены на обозрение в большом объеме без скрывающей бетон отделки”, прокомментировало жюри.

Председатель жюри Ааду Кана: ”Один из лучших примеров эстонской промышленной архитектуры 1920-ых годов, где беспорядочность помещений различных эпох соединена в почтенное, но при этом юное целое. Хороший пример использования бетона, как прочного строительного материала”.