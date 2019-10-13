Бесполезная информация? Таллинн никак не использует данные валидации, хотя в уездах их анализ приносит свои плоды

Данные валидации, по словам Отса, важны, чтобы получить информацию об использовании в Таллинне видов общественного транспорта, маршрутов, остановок и валидации разных видов билетов. При этом он приводит всего один пример, где эти данные реально использовали: в подготовленном Таллиннским техническим университетом в конце 2017 года исследовании "Развитие системы общественного транспорта Таллинна, оптимизация маршрутной сети". В исследовании сопоставлены районы с потенциально высоким спросом (на основании данных Налогово-таможенного департамента) с реальным количеством пользователей общественного транспорта (на основании данных валидации). В соответствии с этим даны рекомендации, между какими районами следовало бы улучшить транспортное сообщение. "Например, в исследовании был указан новый маршрут между Вяйке-Йысмяэ и Ülemiste City, которую планируется открыть в будущем году", — указывает Отс.

Эксперт по движению Марек Раннала относится к исследованию критически: "На это исследование во многом повлиял Департамент транспорта, чтобы выводы были "правильные" — принципиальные изменения делать не нужно. Если подумать об изменении землепользования в Таллинне в последние 30 лет, с таким выводом невозможно согласиться. Продолжающийся и быстрый рост использования автомобилей тоже указывает на то, что общественный транспорт Таллинна нуждается в новом дизайне стратегического уровня, то есть маршрутной сети". Хотя Раннала согласен, что одни данные валидации не могут дать целостной картины, по его словам, в данном исследовании не видно, чтобы прежние данные валидации были проанализированы. "Систему валидации установили для замены очень затратной системы бумажных билетов и пообещали начать работать на основании получаемых данных, но в реальности этого не сделали".

Заведующая отделом общественного транспорта Департамента шоссейных дорог Кирке Виллиамсон подтверждает, что в отличие от Таллинна в уездах на основании данных валидации меняли маршрутную сеть, добавляли рейсы и в некоторых районах заменяли автобусы поменьше на автобусы побольше.

Руководитель по развитию Северо-Эстонского центра общественного транспорта Терье Виллеми подтверждает, что данные валидации при планировании маршрутов являются одним из самых важных средств, если не единственным. Центр также смотрит на количество жителей, расположение школ и многое другое. На основании данных валидации добавляют возможность поставить на часы пик дополнительные автобусы — при этом изменения можно делать очень точно. Она приводит пример: "Люди писали нам, что маршрут 146 очень заполнен, и когда осенью 2012 года мы получили первые данные, то увидели, что действительно был очень заполнен. Но он был заполнен начиная с Румму, так что мы смогли сразу добавить автобус номер 148, который начал ходить с 1 января".

На основании валидации центры общественного транспорта получают информацию откуда-куда. По валидации видно, где пассажир заходит утром и где — вечером. Место, где он несколько часов спустя заходит, очевидно, является пунктом назначения его поездки. "На основании этого мы получаем матрицы откуда-куда, на основании которых анализируем, где люди на самом деле ездят и где нет прямых маршрутов. Например, на основании этих данных запустили маршрут 103 из Маарду", — поясняет Виллеми.

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