Бесплатные тренировки в районе Кристийне закончились

В среду, 2-го октября, в парке Лёвенру в районе Кристийне состоялась последняя организованная управой части города тренировка под открытым небом. Серии спортивных занятий под руководством опытного тренера проводятся еженедельно по средам на протяжении восьми лет. В этом году на каждую тренировку приходило порядка 60 участников в возрасте от 30 до 80 с лишним лет.
Оздоровительные занятия и тренировки по ходьбе с палками в парке Лёвенру объединяют поклонников активного образа жизни. Тренер Алийс Сарапик считает важным единение в группе, необходимость прислушиваться к своему телу, а также то, чтобы каждый выбирал именно ему подходящий темп. ”Наряду с упражнениями на растяжку и ходьбой по парку, каждая тренировка заканчивается танцевальными движениями под музыку. И тогда часто к нам присоединяются и случайные прохожие или гуляющие на соседней площадке дети. От этих еженедельных тренировок каждый получает как физическую зарядку, так и много позитивной энергии”, — сказала Сарапик.
”Движение — это жизнь, оно улучшает здоровье и уменьшает уровень повседневного стресса, это известно всем. Но многие самые активные жители нашей части города уже на протяжении восьми лет знают также, что лучше всего заниматься спортом на свежем воздухе как раз в парке Лёвенру. При этом наши уличные занятия оказались еще и популярной возможностью тренироваться также и для работников расположенных рядом предприятий и офисов. Я благодарю всех участников тренировок и призываю всех вновь присоединиться к нам уже следующей весной, но непременно следует продолжать прогулки и другую активную физическую деятельность и предстоящей зимой. Здесь помогут полученные на наших занятиях навыки и знания”, — подчеркнул старейшина Кристийне Яанус Рийбе.
Серию тренировок ее участники завершили совместными упражнениями, песней и легким пикником на природе. Сегодняшняя встреча была посвящена началу Месяца отказа от курения (Stopptoober — от Stopp и Oktoober, эст.).
Тренировки на свежем воздухе в парке Лёвенру — проект управы Кристийне, начатый весной 2012 года, цель которого развитие оздоровительных занятий спортом и популяризация привычки двигательной активности среди жителей части города.
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