Бесплатно: привози продукты — их доставят в любую точку Таллинна

Уважаемые жители Таллинна!

В это трудное время мы хотим предложить свою помощь более незащищённым жителям города и просто всем нуждающимся. Многие не имеют возможности или опасаются выходить из дома, и им, как и нам нужны продукты, лекарства и вещи первой необходимости. Очереди на доставку из продуктовых магазинов из-за наплыва заказов, достигают недели. Даже ходя в магазин за свою семью, близких и друзей, у вас может не быть времени на доставку.

Мы же хотим помочь. Имея конторские, складские помещения и свободные руки, мы реорганизовали их под нужды людей. И теперь их можно использовать как пункт сбора для доставки в это трудное время. Если вы очень заняты на работе, или не совсем здоровы, но хотите помочь своим близким, родственникам или друзьям, которые не выходят из дома и всё так же нуждаются в помощи и внимании, мы поможем доставить все необходимое!

Всё что вам нужно сделать, — это привезти посылку по адресу Tartu mnt 29 и мы в тот же день обеспечим бесконтактную доставку до дверей жилья адресата. Посылка должна быть герметично упакована и иметь инфо-лист с адресом и телефоном получателя. Время приема посылок 9:00-18:00, по предварительному звонку. Время доставки два раза в день, 13:00-16:00 часов и 17:00-21:00 часов. Адрес: Tartu mnt 29, 10128 Таллинн. Телефон: +372 7676767