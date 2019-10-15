Беспилотные автомобили ждут изменения закона

Министерство экономики и коммуникаций должно в ближайшее время подготовить новую программу развития транспорта, в которую войдет также тематика беспилотного транспорта. С законопроектом об искусственном интеллекте, в котором содержатся также положения относительно беспилотного транспорта, Министерство юстиции должно выйти в середине будущего года.

Члены совета также заслушали обзор ситуации с развитием персональной медицины и изучением генетической информации сегодня и в будущем, представленный заместителем директора Эстонского генного фонда Тартуского университета Тыну Эско.

Еще одной темой заседания стало составление программы развития информационного общества. Программа будет направлена на рассмотрение правительству в январе будущего года, перед этим ее представляет Совету э-Эстонии. Программу развития информационного общества планируется принять к концу 2020 года.

Совет э-Эстонии руководит развитием информационного общества в Эстонии и э-государства, при необходимости созывает экспертные комиссии и заказывает анализ политики в области информационно-коммуникационных технологий. Председателем совета является премьер-министр Юри Ратас, кроме того в совет входят министры, связанные с развитием информационного общества, эксперты и представители сектора ИКТ. Работу совета организует стратегическое бюро Государственной канцелярии.