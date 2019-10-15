Беспилотные автомобили ждут изменения закона

Совет э-Эстонии на состоявшемся вчера заседании получил обзор ситуации с беспилотными автомобилями и перспектив их развития в будущем. В ходе обсуждения пришли к выводу, что если тестирование беспилотного транспорта на дорогах Эстонии уже легализовано и идет, то для адаптации правового пространства в более широком плане нужно дождаться вступления в силу Закона об искусственном интеллекте.
Экспертная группа по вопросам искусственного интеллекта, созванная при Государственной канцелярии, занимается разработкой закона об искусственном интеллекте (так называемый "закон Кратта"), основная цель которого — создать возможности для использования искусственного интеллекта в различных областях, параллельно обеспечив защиту человека.
”Эстонские законы регулируют тестовые заезды беспилотных автомобилей, однако сложность состоит в том, как совместить законодательство и водителя беспилотного автомобиля и вместе интегрировать их в городское движение", — сказал руководивший заседанием премьер-министр Юри Ратас. Он добавил, что постоянное развитие искусственного интеллекта и его приход в нашу повседневную жизнь создают необходимость создать законодательные рамки, которые бы с одной сторон регулировали использование искусственного интеллекта, а с другой — защищали бы человека. "Согласно действующему закону, за свои действия в процессе движения отвечает водитель транспортного средства", — пояснил Ратас, добавив, что в настоящее время не урегулированным остается вопрос, кто несет ответственность за совершенные беспилотным автомобилем действия.
Министерство экономики и коммуникаций должно в ближайшее время подготовить новую программу развития транспорта, в которую войдет также тематика беспилотного транспорта. С законопроектом об искусственном интеллекте, в котором содержатся также положения относительно беспилотного транспорта, Министерство юстиции должно выйти в середине будущего года.
Члены совета также заслушали обзор ситуации с развитием персональной медицины и изучением генетической информации сегодня и в будущем, представленный заместителем директора Эстонского генного фонда Тартуского университета Тыну Эско.
Еще одной темой заседания стало составление программы развития информационного общества. Программа будет направлена на рассмотрение правительству в январе будущего года, перед этим ее представляет Совету э-Эстонии. Программу развития информационного общества планируется принять к концу 2020 года.
Совет э-Эстонии руководит развитием информационного общества в Эстонии и э-государства, при необходимости созывает экспертные комиссии и заказывает анализ политики в области информационно-коммуникационных технологий. Председателем совета является премьер-министр Юри Ратас, кроме того в совет входят министры, связанные с развитием информационного общества, эксперты и представители сектора ИКТ. Работу совета организует стратегическое бюро Государственной канцелярии.
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