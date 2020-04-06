Бесконтактно: в судебном производстве можно будет шире использовать цифровые решения

”Уголовно-процессуальный кодекс и Деликтно-процессуальный кодекс будут дополнены, что даст более простые и быстрые возможности для использования в судопроизводстве современных технических решений. Все участники процесса, а также свидетели и потерпевшие могут быть допрошены с помощью аудиовизуальных средств в ходе уголовного разбирательства в период предварительного расследования, при необходимости они могут дать показания также в письменном виде”, — пояснил министр юстиции Райво Аэг.

После того как суд убедится в том, что право обвиняемого на защиту обеспечено, при рассмотрении дела в порядке общего производства его согласие на участие в судебном заседании по видеомосту больше не потребуется. Действующий закон требует согласия обвиняемого на участие в видеозаседании.

Проект предоставляет переводчику возможность участвовать в процессуальной процедуре и судебном заседании с помощью технических средств, аудиовизуально или по телефону. В действующем законодательстве это не уточняется, и на практике переводчик может быть привлечен к участию в процессе с использованием видео, но теперь такая возможность будет предусмотрена законом.

Законопроект также позволит внести одно важное изменение для борьбы с домашним насилием. Впредь для защиты потерпевшего и скорейшего ограничения лица, совершающего насилие, в экстренных, требующих незамедлительного реагирования случаях временный запрет на приближение может быть наложен прокурором. Позднее запрет на приближение должен быть утвержден судом. До настоящего времени решение о запрете на приближение мог принимать исключительно суд, что занимало больше времени.

”В основном речь идет об изменениях, которые были запланированы для внесения в ходе текущего пересмотра Уголовно-процессуального кодекса, но теперь их внесение будет ускорено, поскольку это один из способов остановить распространение коронавируса. Использование цифровых решений позволит защитить здоровье участников процесса, поскольку минимизирует физические контакты между людьми”, — подчеркнул Аэг.