Береговая охрана G4S открывает купальный сезон на 19 пляжах Эстонии

«Если с собой есть питьевая вода, солнцезащитный крем, пляжное полотенце и хорошее настроение и если учитывается как собственная безопасность, так и безопасность других людей, то отличный день на пляже гарантирован», – сказал глава береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеемель.

Вспоминая прошлое лето, Сеемель приводит одну вызывающую беспокойство проблему. «Нередко родители оставляли на пляже без присмотра своих дошколят, будто ожидая, что жизненный опыт и умение воспринимать опасность у детей такие же, как у взрослых. За безопасность ребенка отвечает все-таки родитель, а не спасатель на воде или другие посетители пляжа. Малыши жаждут познавать мир, но рисков они еще не распознают, поэтому оставить их одних у воды означает подвергнуть их опасности», – подчеркнул он.

Сеемель рекомендует не брать с собой на пляж алкогольные напитки, стеклотару и домашних животных. Прошлым жарким летом спасатели на воде G4S несколько раз приходили на помощь людям, отправившимся в воду нетрезвыми. Один случай закончился трагически: 14 июля в озере Вильянди утонул мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Прыгая в воду с вышки на спине у друга, он ударился о вышку, упал в воду без сознания и утонул.

Сеемель призывает обращать внимание на буи, маркирующие отведенную для купания зону. Плавать в пределах этой зоны безопаснее: там не слишком глубоко, дно проверено и пловец, как правило, остается в поле зрения спасателя на воде. Также буи обозначают зону, куда запрещено заплывать серферам и водному транспорту.

С 1 июня открыт сайт www.g4s.ee/rannad, где приведена информация о температуре воздуха и воды, а также о числе людей на пляже. Эту же информацию передает Rus.Delfi.ee.