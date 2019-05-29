Берегите своих животных! НКО просит помочь привести в порядок глаза кошек

Котята, появившиеся на свет на улице, в колонии, часто страдают герпесом. Одним из осложнений герпеса является заболевание глаз. Если таких животных вовремя не забрать с улицы и не начать лечить глаза, они могут ослепнуть.

Вторая страшная болезнь кошек — меланома, раковая опухоль глаз. Ее можно распознать, наблюдая за глазами питомца. Если вы видите коричневые пигментные пятнышки на радужной оболочке, то за ними нужно наблюдать.

Если пигментное пятно начнет увеличиваться, "расползаться", менять форму, то это может быть меланома. Меланома — очень хитрое заболевание, врастает вглубь глаза. Если сразу принять меры, то глаз можно спасти. Если же меланома уже развилась, то глаз нужно будет удалять. Если этого не сделать, то животное постоянно будет испытывать боль, сравнимую с зубной болью у человека. Никто не хотел бы жить с постоянной зубной болью!

Поэтому, пожалуйста, наблюдайте за глазами своих животных, и если есть подозрения, реагируйте быстро и посетите ветеринара-специалиста по глазам. Берегите своих животных!

Eesti Kassisõprade Kogukond MTÜ нуждается в вашей поддержке для того, чтобы привести в порядок глаза кошек.

Под опекой НКО находятся кошки с очень сложной судьбой из колонии Лайтсе, им лечат глаза. Одна кошечка полностью слепая, двоим нужно удалить по одному глазу. Первый визит к глазному врачу был сразу, как только они попали к НКО, тогда они были совсем крошками, голодными и отставшими в росте для своего возраста. Сейчас они набрали нужный вес и могут быть прооперированы. Все три — кошки, их нужно также стерилизовать.