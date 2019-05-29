Берегите своих животных! НКО просит помочь привести в порядок глаза кошек
Пожалуйста, следите за здоровьем глаз своих животных! На что следует обращать внимание в отношении глаз кошки и почему так много кошек с больными глазами?
Пожалуйста, следите за здоровьем глаз своих животных! На что следует обращать внимание в отношении глаз кошки и почему так много кошек с больными глазами?
Котята, появившиеся на свет на улице, в колонии, часто страдают герпесом. Одним из осложнений герпеса является заболевание глаз. Если таких животных вовремя не забрать с улицы и не начать лечить глаза, они могут ослепнуть.
Вторая страшная болезнь кошек — меланома, раковая опухоль глаз. Ее можно распознать, наблюдая за глазами питомца. Если вы видите коричневые пигментные пятнышки на радужной оболочке, то за ними нужно наблюдать.
Если пигментное пятно начнет увеличиваться, "расползаться", менять форму, то это может быть меланома. Меланома — очень хитрое заболевание, врастает вглубь глаза. Если сразу принять меры, то глаз можно спасти. Если же меланома уже развилась, то глаз нужно будет удалять. Если этого не сделать, то животное постоянно будет испытывать боль, сравнимую с зубной болью у человека. Никто не хотел бы жить с постоянной зубной болью!
Поэтому, пожалуйста, наблюдайте за глазами своих животных, и если есть подозрения, реагируйте быстро и посетите ветеринара-специалиста по глазам. Берегите своих животных!
Eesti Kassisõprade Kogukond MTÜ нуждается в вашей поддержке для того, чтобы привести в порядок глаза кошек.
Под опекой НКО находятся кошки с очень сложной судьбой из колонии Лайтсе, им лечат глаза. Одна кошечка полностью слепая, двоим нужно удалить по одному глазу. Первый визит к глазному врачу был сразу, как только они попали к НКО, тогда они были совсем крошками, голодными и отставшими в росте для своего возраста. Сейчас они набрали нужный вес и могут быть прооперированы. Все три — кошки, их нужно также стерилизовать.
Глазной врач считает, что у них генетическое заболевание, т.е. в лоне матери их глаза начали развиваться, но в какой-то момент глазное яблоко провалилось в глазницу и глаза не развились до конца. Хорошая новость в том, что этой колонии больше не существует и такие котята больше не появляются на свет. По крайней мере, в том месте.
Eesti Kassisõprade Kogukond MTÜ будет благодарно за каждый пожертвованный евро. Чем быстрее приведут в порядок глаза кошек, тем быстрее смогут найти им новый дом. Если у вас возникли вопросы, пишите на eesti.kassisoprade.kogukond@gmail.com
Eesti Kassisõprade Kogukond MTÜ
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