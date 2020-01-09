Берегите своих собак! Спустя пять лет в Эстонии вновь распространяется опасная чумка

По данным Ветеринарно-пищевого департамента, с декабря в Эстонии зарегистрировано четыре случая заболевания чумкой собак — одной из заболевших была лиса, остальные собаки. До этого в Эстонии в течение пяти лет не было зарегистрировано ни одного случая заболевания чумкой собак. Чумка передалась собакам, очевидно, от диких животных, и во избежание ее распространения следует вакцинировать животных.

Не все собаки вакцинированы от чумки собак, и у этого несколько причин. Старший врач расположенной в Таллинне клиники скорой помощи для животных Ану Поопуу сказала, что поскольку чумку долгое время не диагностировали в Эстонии, хозяева животных не боятся ее и не вакцинируют домашних любимцев. "Я верю, что намеренно ни один хозяин не оставляет свое животное невакцинированным", — посчитала она. Скорее, причина в забывчивости. От чумки собак нужно вакцинировать несколько раз, и о повторной вакцинации можно забыть. Поопуу добавила, что время от времени в качестве причины приводят преклонный возраст собаки. Считают, что уже нет смысла вакцинировать, потому что собака мало двигается и в течение жизни получила достаточно вакцин.

Но и в преклонном возрасте собаку важно вакцинировать, подчеркнул ветеринар тартуской клиники для мелких животных FIK Тармо Тяхнас. Поскольку иммунитет у пожилых животных слабее, неправильно считать, что прежних вакцин достаточно. Тяхнас отметил, что есть и сознательно выступающие против вакцинации люди, которые не вакцинируют своего домашнего любимца, боясь плохого влияния вакцины.