Берега ручья Мустйыэ в Таллине будут укреплены

Проектирование и строительство будут финансироваться за счет средств Средне-Балтийской программы "HEAWATER" Европейской Комиссии. К реализации проекта на стадии проектирования привлечена и местная община, сообщает Раэпресс.

Мустйыги протекает по густо населенному садовому предместью. Укрепление берега и удаление стоков будет способствовать сокращению содержания в воде фосфора и плавающих веществ, а также снижению угрозы наводнения на всей площади водосбора.

Проект осуществляется Таллинским департаментом окружающей среды совместно с еще шестью партнерами в Финляндии, Швеции и Эстонии с марта 2017 по конец февраля 2021 года.