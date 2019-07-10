"Бензин компенсируют". Как проходит отбор на роль водителей фильма Нолана?(2)
Читатель RusDelfi Александр в четверг примет участие в съемках фильма Кристофера Нолана в роли водителя массовки. Читайте, как проходил отбор и другие подробности.
Читатель RusDelfi Александр в четверг примет участие в съемках фильма Кристофера Нолана в роли водителя массовки. Читайте, как проходил отбор и другие подробности.
Александру знакомая отправила ссылку на регистрацию в съемках фильма Кристофера Нолана. Так как он сейчас временно безработный, то решил принять участие. "Интересно посмотреть, как это все происходит. Деньги платят небольшие — 70 евро в день, плюс компенсируют бензин", — отметил он.
Чтобы зарегистрироваться на съемки в качестве водителя, нужно было заполнить анкету: указать знание языков, цвет и марка автомобиля. "Нельзя, чтобы у тебя автомобиль был ярких цветов. Лучше всего подходит синий и серый".
Род задач — ездить на машине по определенной траектории. "Начало съемок в 7 часов утра и продлится около 10-12 часов. Сам я, возможно, смотрел фильмы Нолана. Даже не знаю, как он выглядит, если честно. Завтра узнаю. Также нужно поискать в интернете какие картины он сделал", — резюмировал он.
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