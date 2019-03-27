Бен Ходжес: военная угроза РФ странам Балтии по-прежнему остается, ракеты могут долететь

- Конечно, остается. Посмотрите, что Россия делает в Черном море, как она применяет силу, непосредственно нападая на украинские корабли. 24 украинских военных моряка по-прежнему находятся тюрьме в Москве. Бои продолжаются в Донбассе. Все это происходит, можно сказать, поблизости. То, что затрагивает Украину, так же затрагивает Польшу, Литву, Беларусь. Я не думаю, что Российская Федерация рассматривает это все по отдельности, так что тут все взаимосвязано.

Когда я вижу, насколько непрозрачны военные учения, которые проводит Россия, то понимаю, почему они вызывают такое беспокойство у людей в Эстонии, Латвии, Литве. А есть еще ядерная угроза. Настораживает тот факт, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности почти шесть лет назад. Ведь речь идет о ракетах, которые могут долететь до стран Балтии и еще дальше, вглубь Европы.

- Польша и страны Балтии — это территория НАТО. А Украина — нет. Справедливо ли их ставить в этом плане на одну планку, если невозможно соразмерить силу ответного удара со стороны Украины и со стороны НАТО?

- Я считаю, что в Черноморском регионе появился новый "железный занавес". Такие страны, как Украина, Грузия, Молдова, именно потому что они не в НАТО, думают, что руководство в Кремле может в отношении их позволить себе то, что не позволит в отношении тех стран, которые состоят в альянсе — Румынии, Болгарии, стран Балтии. Конечно, есть разница.

На Западе часто говорят о том, что, на мой взгляд, неверно называется "доктриной Герасимова". Но на самом деле, это очень умелое совмещение информации, дезинформации, экономического и дипломатического влияния, военной угрозы, от ядерной до обычной, и много чего другого с одной лишь целью — добиться стратегического результата. И наши балтийские партнеры в этом плане, можно сказать, оказались на передовой.

- А почему Вы считаете, что такую тактику неправильно называть доктриной Герасимова?

- Я просто думаю, что это давний русский способ ведения войны. От Петра Великого до настоящего времени война велась очень умело, с использованием всех возможностей государства, в зависимости от целей. А у Альянса размыто представление о том, как на это можно ответить. Мы думаем, что если этой силе дать название, то станет понятно, как с ней бороться.

- К чему, на Ваш взгляд, Кремль стремится в долго-, средне- и краткосрочной перспективе?

- Россия рассматривает Черное море как плацдарм для всего того, что она делает в Сирии, в других странах Ближнего Востока, в Восточном Средиземноморье. Самый большой флот — Черноморский флот России — дислоцируется в нелегально аннексированном Крыму. Оттуда, через Босфор и Дарданеллы ВМФ России могут выходить в Средиземное море и дальше, в Атлантику. Поэтому защита Черноморского региона — это стратегическая цель России. Я думаю, в том числе, именно поэтому они решили захватить Крым.

Кремль смотрит на Запад и видит, что он раздроблен. Россия чувствует, что для нее это шанс добиться своих стратегических целей и посмотреть, как далеко он сможет продвинуться, пока Запад не решится на ответ. Когда я говорю Россия, я имею в виду, конечно, руководство страны, а не российский народ.