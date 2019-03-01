Белый медведь Норд как инструмент российской пропаганды

8 января СМИ получают от Таллиннского зоопарка пресс-релиз, в котором говорится об эвтаназии белого медведя Норда. Только после этого директор зоопарка Тийт Маран подробно объясняет всем работникам зоопарка, почему было принято это решение, пишет Eesti Päevaleht.
”Если бы все пошло по худшему сценарию, то информация просочилась бы раньше и у нас у ворот оказалась бы куча народа в транспарантами”, — говорит директор.
Более детальное сообщение, снабженное мнениями различных экспертов, было разослано другим европейским зоопаркам. Отдельно Маран связался с коллегами из Хельсинкского зоопарка. ”На всякий случай будьте готовы”, — сказал он. Всего несколько дней назад финское издание Iltalehti попросило его дать комментарий, поскольку посетившая недавно Таллиннской зоопарк жительница Финляндии была шокирована внешним видом белого медведя. Несмотря на данные Мараном изданию исчерпывающие объяснения по поводу раны на ноге животного, в личные сообщения страницы зоопарка в Facebook стали поступать гневные письма на финском и английском языках.
Норда тем временем усыпили.
Русскоязычный пресс-релиз об эвтаназии Норда опубликовал и эстонский Sputnik. Российские новостные агентства подхватили. ”В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя”, писало РИА Новости. ”Подаренного Россией белого медведя Кефирчика усыпили в Эстонии”, писал Взгляд.
Как поясняет бывший директор зоопарка Мати Каал, подарком или пожертвованием Норда считать нельзя. В таком случае всех животных, которые передаются от зоопарка зоопарку, нужно рассматривать как подарки. Продавать животных тоже не принято, равно как и считать их пожертвованием или товаром на обмен. Но Норд при этом, действительно, был оформлен на таможне как подарок, поскольку для пересечения границы с Россией животное нужно было как-то зарегистрировать.
Издание пишет, что пользователи русскоязычного сегмента Facebook принялись обвинять зоопарк в жестокости и были оскорблены тем, как учреждение поступило с российским подарком.
11 января на Sputnik выходит еще одна статья, в котором доктор биологических наук Никита Овсянников называет смерть Норда странной историей. Эксперт утверждает, что усыплять животное не было смысла и что его можно было просто вылечить. Аналогичные тексты выходят на латвийском и литовском Sputnik.
Тема вновь находит отражение в российских СМИ. Закипает и Facebook. Самая из абсурдных теорий гласит, будто бы зоопарк хотел продать тушу медведя китайцам за 50 млн евро и поэтому медведя умертвили.