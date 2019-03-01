Белый медведь Норд как инструмент российской пропаганды

”Если бы все пошло по худшему сценарию, то информация просочилась бы раньше и у нас у ворот оказалась бы куча народа в транспарантами”, — говорит директор.

Более детальное сообщение, снабженное мнениями различных экспертов, было разослано другим европейским зоопаркам. Отдельно Маран связался с коллегами из Хельсинкского зоопарка. ”На всякий случай будьте готовы”, — сказал он. Всего несколько дней назад финское издание Iltalehti попросило его дать комментарий, поскольку посетившая недавно Таллиннской зоопарк жительница Финляндии была шокирована внешним видом белого медведя. Несмотря на данные Мараном изданию исчерпывающие объяснения по поводу раны на ноге животного, в личные сообщения страницы зоопарка в Facebook стали поступать гневные письма на финском и английском языках.

Норда тем временем усыпили.

Русскоязычный пресс-релиз об эвтаназии Норда опубликовал и эстонский Sputnik. Российские новостные агентства подхватили. ”В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя”, писало РИА Новости. ”Подаренного Россией белого медведя Кефирчика усыпили в Эстонии”, писал Взгляд.