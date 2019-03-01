Белый медведь Норд как инструмент российской пропаганды

Как поясняет бывший директор зоопарка Мати Каал, подарком или пожертвованием Норда считать нельзя. В таком случае всех животных, которые передаются от зоопарка зоопарку, нужно рассматривать как подарки. Продавать животных тоже не принято, равно как и считать их пожертвованием или товаром на обмен. Но Норд при этом, действительно, был оформлен на таможне как подарок, поскольку для пересечения границы с Россией животное нужно было как-то зарегистрировать.
Издание пишет, что пользователи русскоязычного сегмента Facebook принялись обвинять зоопарк в жестокости и были оскорблены тем, как учреждение поступило с российским подарком.
11 января на Sputnik выходит еще одна статья, в котором доктор биологических наук Никита Овсянников называет смерть Норда странной историей. Эксперт утверждает, что усыплять животное не было смысла и что его можно было просто вылечить. Аналогичные тексты выходят на латвийском и литовском Sputnik.
Тема вновь находит отражение в российских СМИ. Закипает и Facebook. Самая из абсурдных теорий гласит, будто бы зоопарк хотел продать тушу медведя китайцам за 50 млн евро и поэтому медведя умертвили.