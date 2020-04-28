"Белый дом" на Штромке будет снесен. Жители Таллинна могут участвовать в выборе нового пляжного комплекса

Цель Таллинна — создать на побережье Штромки современный и мультифункциональный пляжный комплекс, который предлагал бы возможность проведения здесь досуга круглый год. В том числе открывал бы вид на море и прибрежный парк, а также стал бы представительским зданием Пыхья-Таллинна, достопримечательностью и береговым ориентиром. Нынешнее здание, построенное в 1996 году, будет снесено, поскольку оно уже не отвечает потребностям и не использует весь потенциал своего расположения.

По словам вице-мэра Таллинна и председателя жюри Андрея Новикова, новое береговое здание Штромки — один из приоритетов Таллинна.

”Пыхья-Таллинн — один из флагманов среди развивающихся районов Таллинна, — сказал Андрей Новиков. — И если до сих пор большая часть развития района была сконцентрирована во второй половине полуострова, то будущее здание, которое станет также береговым ориентиром, привнесет свежее дыхание и в Пельгуранд. Эскизы, представленные на конкурс, выглядят многообещающе. Строительство нового здания на Штромке — один из этапов столичной программы по приведению в порядок крупнейших городских пляжей. Наша цель — сделать популярные пляжи Таллинна достойными синего флага, то есть превратить их в пляжи наивысшей категории качества — ”А”. Например, почти готова детальная планировка пляжа Пирита, благодаря которой здесь будут созданы возможности для развития качественной, современной и полезной для здоровья зоны отдыха. Здесь построят береговые павильоны, временную сцену под открытым небом и так далее. Также в планы города входит и обновление берегового здания в Хааберсти”.

”Поскольку жюри в своих решениях независимо, на мне, как старейшине района, лежит задача представлять мнение жителей района Пыхья-Таллинна, — сказал старейшина Пеэтер Ярвелайд. — Поэтому на нашей страничке в социальной сети Фейсбук запускаем кампанию, чтобы выяснить мнение жителей по поводу поступивших на конкурс работ. Цель управы района — построить здание, отвечающее пожеланиям и потребностям наших жителей. По моей личной оценке, архитекторы проделали очень хорошую работу и среди разноплановых проектов имеется несколько интересных эскизов, которые подошли бы пляжу Штромки. Так что приглашаем не только жителей района, но и всех таллиннцев начиная со среды выражать свое мнение на страничке управы Пыхья-Таллинна в Фейсбуке”.