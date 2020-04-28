"Белый дом" на Штромке будет снесен. Жители Таллинна могут участвовать в выборе нового пляжного комплекса

На архитектурный конкурс по созданию пляжного комплекса Штромки поступило восемь работ, из которых жюри выберет наиболее подходящий проект. Один из членов жюри, старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд предлагает жителям района и столицы голосовать за понравившиеся эскизы на странице управы в Facebook. Работы появятся там в среду, 29 апреля.
Цель Таллинна — создать на побережье Штромки современный и мультифункциональный пляжный комплекс, который предлагал бы возможность проведения здесь досуга круглый год. В том числе открывал бы вид на море и прибрежный парк, а также стал бы представительским зданием Пыхья-Таллинна, достопримечательностью и береговым ориентиром. Нынешнее здание, построенное в 1996 году, будет снесено, поскольку оно уже не отвечает потребностям и не использует весь потенциал своего расположения.
”Пыхья-Таллинн — один из флагманов среди развивающихся районов Таллинна, — сказал Андрей Новиков. — И если до сих пор большая часть развития района была сконцентрирована во второй половине полуострова, то будущее здание, которое станет также береговым ориентиром, привнесет свежее дыхание и в Пельгуранд. Эскизы, представленные на конкурс, выглядят многообещающе. Строительство нового здания на Штромке — один из этапов столичной программы по приведению в порядок крупнейших городских пляжей. Наша цель — сделать популярные пляжи Таллинна достойными синего флага, то есть превратить их в пляжи наивысшей категории качества — ”А”. Например, почти готова детальная планировка пляжа Пирита, благодаря которой здесь будут созданы возможности для развития качественной, современной и полезной для здоровья зоны отдыха. Здесь построят береговые павильоны, временную сцену под открытым небом и так далее. Также в планы города входит и обновление берегового здания в Хааберсти”.
”Поскольку жюри в своих решениях независимо, на мне, как старейшине района, лежит задача представлять мнение жителей района Пыхья-Таллинна, — сказал старейшина Пеэтер Ярвелайд. — Поэтому на нашей страничке в социальной сети Фейсбук запускаем кампанию, чтобы выяснить мнение жителей по поводу поступивших на конкурс работ. Цель управы района — построить здание, отвечающее пожеланиям и потребностям наших жителей. По моей личной оценке, архитекторы проделали очень хорошую работу и среди разноплановых проектов имеется несколько интересных эскизов, которые подошли бы пляжу Штромки. Так что приглашаем не только жителей района, но и всех таллиннцев начиная со среды выражать свое мнение на страничке управы Пыхья-Таллинна в Фейсбуке”.
На первом этапе свои работы представило 17 архитектурных бюро, из которых во второй тур, после оценки портфолио, прошли пять бюро с восемью эскизами, набравшими наивысшее количество баллов. Критерии оценки конкурса портфолио определили архитектурные бюро, имеющие богатый опыт проектирования общественных зданий и пространств, а также чей высокий уровень профессионализма подтвержден многочисленными призами, полученными на архитектурных конкурсах.
Имена участников назовут при объявлении победителя, чтобы обеспечить условия равной конкуренции и анонимность. Лучшее архитектурное решение определят представители города Таллинна и жюри, состоящее из экспертов в области архитектуры, председателем которого является вице-мэр Андрей Новиков.
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