Белорусский журналист — об акциях протеста: народ берет пример с прибалтов

“Что у нас происходит? Ненормальная предвыборная ситуация”, — рассказал RusDelfi сегодня, 17 июля, белорусский журналист Данил Полянский сразу после выхода из РОВД. Полянского задержали 14 июля в Бресте, когда он делал репортаж с митинга. Люди стали выходить на мирные акции протеста в преддверии президентских выборов, которые назначены на 9 августа.
“Народ у нас достаточно аполитичный. Образ президента — “отца народа” — был устоявшимся. Но “ковид”, плюс экономическая ситуация в стране показывают, что на отца он тянет слабо. Поэтому напряжение растет, люди выходят на улицы, самоорганизовываются”, — рассказывает Полянский, добавляя, что со стороны властей идут провокации в отношении кандидатов в президенты, которые являются явными конкурентами нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
“Грязно, никакого креатива”, — характеризует журналист действия властей. Один из кандидатов — видеоблогер Сергей Тихановский, автор популярного канала “Страна Для Жизни”. Он ездил по городам, встречался с людьми.
“Грязно, никакого креатива”, — характеризует журналист действия властей.
“Более 130 тысяч подписчиков просят меня участвовать в этой кампании, потому что не верят ни одному кандидату”, — говорит Сергей Тихановский в видео, в котором заявляет о своем намерении участвовать в предвыборной кампании.
По словам Полянского, Тихановский рассказывал о том, что картинка, которую транслируют по телевидению, не соответствует реалиям. “В результате грязной провокации человек был задержан”, — рассказывает журналист. Момент задержания блогера попал на видео. Во время встречи с жителями Гродно какая-то женщина постоянно требует от Тихановского дать ответ. При этом блогер уходит от нее, поясняя остальным: “Это провокация”. В какой-то момент к женщине подходят два милиционера, она и им отвечает, что хочет получить ответ от Тихановского, и указывает в его сторону. Милиционеры подходят к блогеру, начинается давка, в результате которой один из милиционеров падает на асфальт. Тихановский уходит в сторону. Появляется ОМОН и кладет Тихановского лицом в землю.
“Вторым был убран бывший председатель правления банка”, — рассказывает журналист о Викторе Бабарико, которому ЦИК также отказал в регистрации в качества кандидата в президенты, сославшись на несоответствия в декларации о доходах и имуществе, а также на участие иностранной организации в его выдвижении.
“Народ у нас любит стабильность. Председателя колхоза вроде бы как попробовали. Банкир внушает доверие, он может вытащить страну из той экономической ситуации, в которой она сейчас находится, — рассуждает Полянский о кандидатуре Бабарико, ссылаясь на мнение 11 тысяч сторонников, отдавших за него свои подписи. — Это явная угроза главному и единственному. В результате человека “закрывают”. Его обвиняют в экономических преступлениях”.
Ни одного, ни другого ЦИК не регистрирует в качестве кандидатов в президенты, однако добро дают жене блогера — Светлане Тихановской, которая к этому посту даже не готова. “Видно по ней, что она очень забита. Естественно, народ это воспринял негативно. 14 июля люди вышли на улицы. Взяли пример с прибалтов: люди стали выстраиваться на улицах в цепочки. Проезжающие мимо машины сигналят, мол, поддерживаем. Никаких провокаций и лозунгов. Никаких выкриков “Долой президента!” или “Давайте свергнем эту власть!”. Люди просто стоят”, — рассказывает Данил Полянский об акциях протеста в Бресте.
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Взяли пример с прибалтов: люди стали выстраиваться на улицах в цепочки.
При этом, по его словам, милиция действует жестко. Людей выборочно по одному выхватывают из цепи и сажают в автозак. Задерживают и проходящих мимо. 14 июля был задержан и Данил Полянский. “Я стоял в стороне и писал статью в онлайн, — рассказывает о своем задержании журналист. — В камере со мной еще было три человека. Одного из них задержали, когда он вышел за сигаретами. Второго взяли, когда он сидел на скамейке и разговаривал с приятелем. Третий стоял около машины и ждал сына”.
В момент задержания Полянский предъявил пресс-карту, но силовики, по его словам, это не приняли к сведению, впрочем, как и сотрудники РОВД. В суде свидетелем по делу о задержании журналиста выступал участковый.
“В суде он утверждал, что видел, как ко мне несколько раз подходила милиция и предупреждала, что я участвую в несанкционированной акции. Будто я в ответ кричал призывы против власти. Видно, что по листочку отрапортовал. Тогда я ему задал вопрос: “В чем я был одет?” Он сослался на плохую память, потому что это было позавчера. Тогда я спросил, была ли на мне медицинская маска. Он и этого не вспомнил. А на вопрос, как вы меня определили, он ответил: “По силуэту””.
16 июля во время так называемого судебного конвейера журналисту назначили штраф — 30 базовых величин, что составляет 810 белорусских рублей (295 евро).
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