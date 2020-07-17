Белорусский журналист — об акциях протеста: народ берет пример с прибалтов

“Народ у нас достаточно аполитичный. Образ президента — “отца народа” — был устоявшимся. Но “ковид”, плюс экономическая ситуация в стране показывают, что на отца он тянет слабо. Поэтому напряжение растет, люди выходят на улицы, самоорганизовываются”, — рассказывает Полянский, добавляя, что со стороны властей идут провокации в отношении кандидатов в президенты, которые являются явными конкурентами нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

“Грязно, никакого креатива”, — характеризует журналист действия властей. Один из кандидатов — видеоблогер Сергей Тихановский, автор популярного канала “Страна Для Жизни”. Он ездил по городам, встречался с людьми.

“Грязно, никакого креатива”, — характеризует журналист действия властей.

“Более 130 тысяч подписчиков просят меня участвовать в этой кампании, потому что не верят ни одному кандидату”, — говорит Сергей Тихановский в видео, в котором заявляет о своем намерении участвовать в предвыборной кампании.

Данил Полянский

По словам Полянского, Тихановский рассказывал о том, что картинка, которую транслируют по телевидению, не соответствует реалиям. “В результате грязной провокации человек был задержан”, — рассказывает журналист. Момент задержания блогера попал на видео. Во время встречи с жителями Гродно какая-то женщина постоянно требует от Тихановского дать ответ. При этом блогер уходит от нее, поясняя остальным: “Это провокация”. В какой-то момент к женщине подходят два милиционера, она и им отвечает, что хочет получить ответ от Тихановского, и указывает в его сторону. Милиционеры подходят к блогеру, начинается давка, в результате которой один из милиционеров падает на асфальт. Тихановский уходит в сторону. Появляется ОМОН и кладет Тихановского лицом в землю.

“Вторым был убран бывший председатель правления банка”, — рассказывает журналист о Викторе Бабарико, которому ЦИК также отказал в регистрации в качества кандидата в президенты, сославшись на несоответствия в декларации о доходах и имуществе, а также на участие иностранной организации в его выдвижении.