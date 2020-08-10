10.08.2020, 16:25

Белорусский активист озвучил сценарий развития событий: жертвы будут с обеих сторон. Насилие выплеснется на улицу

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Роман Старапопов
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Белорусский активист озвучил сценарий развития событий: жертвы будут с обеих сторон. Насилие выплеснется на улицу
Фото: личный архив

Белорусский правозащитник и активист Андрей Стрижак в интервью RusDelfi рассказал, что волна протестов в Беларуси может усилиться и это приведет к жертвам с обеих сторон.

Министерство внутренних дел Беларуси и Минздрав опровергают информацию правозащитных организаций о том, что в ходе протестов, связанных с итогами выборов, демонстранты получили ранения, а также погиб человек.

”У нас есть информация, что пострадавшие и погибшие есть”, — говорит Андрей Стрижак, отмечая, что эта информация на данный момент не подтверждена.

”Погиб как минимум один человек. Фотографии его вы явно видели — это татуированный молодой человек, лежащий на траве (К вечеру в СМИ появилась информация, что мужчина, о котором идет речь, возможно, жив — прим.). Также есть информация, что серьезные травмы получил манифестант, который был сбит автозаком”, — рассказывает Стрижак о не подтвержденных официально данных. Согласно им же, сейчас около 50 человек находятся в больнице с телесными повреждениям различной степени тяжести.

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”Сейчас ко мне от врачей стекается разная информация. У одного из манифестантов пулевое ранение. Речь идет о резиновых пулях”, — рассказывает правозащитник.

По его словам, судя по настроениям белорусов, акции протестов могут продолжиться, поскольку нынешняя ситуация в стране отличается от предыдущих волнений после выборов.

”Самым брутальным был 2010 год, когда несколько десятков тысяч людей, проголосовавших против кандидатуры Александра Лукашенко, собрались на Октябрьской площади в Минске и двинулись в сторону Дома правительства. Тогда всех разогнали буквально за полчаса, — вспоминает Стрижак. — Здесь мы видим, что противостояние длилось полночи. Использовались жесткие методы разгона: резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ. И эти протесты проходили не только в Минске”.

Активист предполагает, что протестная волна не стихнет, поскольку люди не согласны с результатами выборов, которые объявил ЦИК. ”Самое главное требование, которое выдвигают люди на акции протеста, — справедливые, честные выборы, чтобы можно было проголосовать за того кандидата, которого они выбрали”, — поясняет Стрижак требования демонстрантов.

”Та ситуация, которая сейчас возникла, и то, как она развивается, — это абсолютно тупиковый вариант силового противостояния, где жертвы будут с обеих сторон. Насилие выплеснется на улицу. К сожалению, силовые структуры, которые должны были этого не допустить, стали зачинщиками. Это вполне реалистичный сценарий, по которому могут начать развиваться события”, — не исключает Стрижак, предупреждая, что это небезопасно для общества и государства.

Активист уверен, что белорусские власти должны признать, что уровень их поддержки со стороны народа гораздо ниже озвученного. Согласно официальным данным, на выборах президента Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов.

”Я совершенно не согласен с цифрами, которые дает ЦИК. Они явно не соответствуют действительности”, — уверен Стрижак, который заявляет, что подсчет голосов не был прозрачным, в комиссии не допустили альтернативных кандидатов и их представителей, а на избирательные участки не допускали наблюдателей. При этом в качестве причины для ограничения присутствия наблюдателей на избирательных участках была озвучена опасность заражения коронавирусом, в то время как в стране не вводилось никаких ограничений. По словам активиста, все это говорит о масштабных фальсификациях, и власть использует пандемию в качестве туза, который держит в рукаве.

По словам Стрижака, уже сейчас в Беларуси готовится новый план со стороны митингующих. ”Мое ощущение, что очень многие люди, которые сегодня ночью получили травмы, которые впервые были подвергнуты такому жесткому разгону, скорее не испуганы и деморализованы, а очень озлоблены и хотят восстановить статус-кво, чтобы исключить подобные действия со стороны власти и силовиков”, — рассуждает Стрижак.

”То, что сейчас происходит в Беларуси, — это эскалация насилия. И, к сожалению, очень велики шансы, что этих витков будет все больше. Мы можем увидеть еще много драматических кадров. Я не знаю, есть ли сейчас силы для того, чтобы убедить власть прекратить эти действия и сесть за стол переговоров”, — говорит Стрижак.

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