Белорусский активист озвучил сценарий развития событий: жертвы будут с обеих сторон. Насилие выплеснется на улицу

Министерство внутренних дел Беларуси и Минздрав опровергают информацию правозащитных организаций о том, что в ходе протестов, связанных с итогами выборов, демонстранты получили ранения, а также погиб человек.

”У нас есть информация, что пострадавшие и погибшие есть”, — говорит Андрей Стрижак, отмечая, что эта информация на данный момент не подтверждена.

”Погиб как минимум один человек. Фотографии его вы явно видели — это татуированный молодой человек, лежащий на траве (К вечеру в СМИ появилась информация, что мужчина, о котором идет речь, возможно, жив — прим.). Также есть информация, что серьезные травмы получил манифестант, который был сбит автозаком”, — рассказывает Стрижак о не подтвержденных официально данных. Согласно им же, сейчас около 50 человек находятся в больнице с телесными повреждениям различной степени тяжести.

”Сейчас ко мне от врачей стекается разная информация. У одного из манифестантов пулевое ранение. Речь идет о резиновых пулях”, — рассказывает правозащитник.

По его словам, судя по настроениям белорусов, акции протестов могут продолжиться, поскольку нынешняя ситуация в стране отличается от предыдущих волнений после выборов.

”Самым брутальным был 2010 год, когда несколько десятков тысяч людей, проголосовавших против кандидатуры Александра Лукашенко, собрались на Октябрьской площади в Минске и двинулись в сторону Дома правительства. Тогда всех разогнали буквально за полчаса, — вспоминает Стрижак. — Здесь мы видим, что противостояние длилось полночи. Использовались жесткие методы разгона: резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ. И эти протесты проходили не только в Минске”.

Активист предполагает, что протестная волна не стихнет, поскольку люди не согласны с результатами выборов, которые объявил ЦИК. ”Самое главное требование, которое выдвигают люди на акции протеста, — справедливые, честные выборы, чтобы можно было проголосовать за того кандидата, которого они выбрали”, — поясняет Стрижак требования демонстрантов.

”Та ситуация, которая сейчас возникла, и то, как она развивается, — это абсолютно тупиковый вариант силового противостояния, где жертвы будут с обеих сторон. Насилие выплеснется на улицу. К сожалению, силовые структуры, которые должны были этого не допустить, стали зачинщиками. Это вполне реалистичный сценарий, по которому могут начать развиваться события”, — не исключает Стрижак, предупреждая, что это небезопасно для общества и государства.