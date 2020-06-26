Белобровцев: расходы на деятельность столичных детских садов обеспечены в полном объеме

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, несмотря на то что в условиях режима чрезвычайной ситуации родители были освобождены от платы за место в детском саду, вследствие чего сократились и собственные доходы детских садов, город не уменьшил поддержку детсадов в части расходов на деятельность.

”Как известно, плата за место в детском саду поступает в городскую казну. Таким образом, все расходы на деятельность детского сада также покрываются городом, а не самим детским садом, — уточнил Белобровцев. — Работа подведомственных городу учреждений финансируется централизованно из городской казны. Таким образом, хотя собственные доходы детских садов сократились за счет введенных на период кризиса льгот, это не означает, что их расходный бюджет уменьшится. Он по-прежнему будет обеспечен в 100-процентном объеме”.

”К тому же, в этом году мы выделили дополнительные 1,9 млн евро на повышение зарплат учителям в детских садах. Если зарплаты учителей детских садов, имеющих магистерскую степень, выросли еще с января этого года, то с 1 сентября зарплаты учителей без степени магистра поднимутся до 1315 евро, а зарплата помощника учителя — до 750 евро, — отметил Белобровцев. — Наряду с этим, с осени мы планируем ввести дополнительные льготы для родителей детей, посещающих детский сад. В частности, мы планируем с 1 сентября освободить от платы за место в детском саду родителей, оказавшихся в затруднительном финансовом положении, а также тех, чей ребенок с особыми образовательными потребностями посещает детский сад. Новая мера поддержки затронет приблизительно 1500 детей, и на её внедрение предусмотрено 1,2 млн евро”.