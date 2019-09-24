Белобровцев: работа наших учителей вывела эстонское образование на мировой уровень

В общей сложности в Таллинне были представлены кандидатуры более 480 лучших работников и дел в сфере образования, на прием приглашены более 280 работников сферы.

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что, хотя на прием можно было пригласить лишь победителей конкурсов, город благодарит всех работников сферы образования за их вклад и преданность делу, чтобы дать нашим детям лучшее в мире образование. ”Без преувеличения можно сказать, что отличная работа наших учителей вывела эстонское образование на мировой уровень, — сказал Белобровцев. — Тесты PISA показывают, что знания наших детей и молодежи весьма высоки. Этого можно достичь, благодаря огромной поддержке учителей”.

Вице-мэр также поблагодарил всех родителей, учеников, директоров и других горожан, которые ценят вклад учителей и выдвинули их кандидатуры для участия в конкурсе.

На торжественном вечере будут вручены награды в 11 категориях: Таллиннский воспитатель года, учитель класса, классный руководитель, учитель-предметник в основной школе, учитель гимназии, учитель прикладной специальности, опорный специалист, руководитель учебного учреждения и молодой учитель, а также друг образования и дело в сфере образования. Имена будут опубликованы на домашней странице Таллиннского департамента образования.

Награды, благодарности и поздравления передадут вице-мэр Вадим Белобровцев и руководитель департамента образования Андрес Паюла.