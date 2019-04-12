Белобровцев пошел против министерства: решение МИД не пускать парусник "Седов" вызывает сожаление и недоумение

Вице-мэр Таллинна по вопросам образования, культуры и спорта Вадим Белобровцев выразил недоумение данным решением министерства в своем Facebook.

"Считаю, что решение МИД Эстонии не пускать российский парусник "Седов" в эстонские территориальные воды вызывает сожаление и недоумение", — заявил Белобровцев.

Он напомнил, что суда "Седов" и "Мир" неоднократно заходили в столичный порт, последний раз — осенью прошлого года, где все желающие могли бесплатно подняться на борт обоих парусников и осмотреть их. "Никаких проблем с этими судами у города никогда не было, напротив — сотрудничество всегда было конструктивным", — добавил Белобровцев.