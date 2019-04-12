Белобровцев пошел против министерства: решение МИД не пускать парусник "Седов" вызывает сожаление и недоумение

Министерство иностранных дел Эстонии запретило учебному паруснику ”Седов” заход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по данным министерства, на его борту находятся студенты из Крыма.
Вице-мэр Таллинна по вопросам образования, культуры и спорта Вадим Белобровцев выразил недоумение данным решением министерства в своем Facebook.
"Считаю, что решение МИД Эстонии не пускать российский парусник "Седов" в эстонские территориальные воды вызывает сожаление и недоумение", — заявил Белобровцев.
Он напомнил, что суда "Седов" и "Мир" неоднократно заходили в столичный порт, последний раз — осенью прошлого года, где все желающие могли бесплатно подняться на борт обоих парусников и осмотреть их. "Никаких проблем с этими судами у города никогда не было, напротив — сотрудничество всегда было конструктивным", — добавил Белобровцев.