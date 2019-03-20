Белобровцев ответил Осиновскому: дорогой Евгений Ваганович... то есть Олегович! Бросай ты это дело, не твое это

"Вадим Белобровцев до сих пор еще не принял решения, но до меня дошли слухи, что он взвешивает возможность в знак протеста покинуть правление квартирного товарищества Vana-Kalamaja 16", — иронизирует Осиновский, упоминая центриста Раймонда Кальюлайда, который вышел из руководства ЦП в знак протеста по поводу переговоров с EKRE о создании коалиции.

Вице-мэр Таллинна и член правления ЦП Вадим Белобровцев ответил Евгению Осиновскому по поводу этой реплики.

"Мне несколько сложно прокомментировать то, что пишет лидер социал-демократов. Если это попытка шутить, то хочется сказать: "Дорогой Евгений Ваганович… то есть Олегович! Бросай ты это дело, не твоё это".

Если же это всё серьезно, то подобные комментарии, вероятно, обусловлены горечью от результатов парламентских выборов, которые у членов и избирателей Социал-демократической партии не могут вызывать ничего, кроме разочарования и уныния.