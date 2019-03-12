Белобровцев: если EKRE хочет в правительство, то должна сменить риторику, в том числе по вопросам нацменьшинств

"Я не считаю правильным решение вести коалиционные переговоры с партиями EKRE и Isamaa, поэтому на заседании правления голосовал против такого предложения, — сказал Белобровцев RusDelfi. — Целый ряд заявлений лидеров партии EKRE абсолютно неуместны в демократическом обществе. Если данная партия хочет попасть в правительство, то эти лидеры должны понять, что нужно менять и свою риторику, и свой подход ко многим вопросам — в том числе, в отношении проживающих в Эстонии национальных меньшинств".

"Исходя из того, что я слышал от людей во время предвыборной кампании, я считаю, что мои избиратели не давали мне мандат на формирование такой коалиции. К сожалению, большинство в правлении Центристской партии поддержало идею приглашения партий EKRE и Isamaa за стол переговоров. Однако это — часть рабочего процесса внутри партии, являющейся демократической организацией".

Белобровцев отметил, что по-прежнему поддерживает партию, но выступает против конкретно этого решения. "Я по-прежнему являюсь членом Центристской партии, разделяю прописанные в ее программе и предвыборной платформе ценности, но не поддерживаю данное решение правления. В то же время я надеюсь, что в ходе будущих коалиционных переговоров руководство Центристской партии сумеет должным образом защитить интересы наших избирателей и вписать в коалиционный договор важнейшие предвыборные обещания", — сказал политик.