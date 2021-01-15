"Бегать буду не скоро". Кылварт рассказал, что на самом деле случилось с его ногой

"На этой неделе меня регулярно спрашивают, почему моя нога в гипсе. Поверьте, для беспокойства нет причин. Во время тренировки порвал сухожилие на правой ноге. Спарринг-партнер не пострадал, в травме виноват сам. Операция уже сделана, а из рабочего процесса я практически не выключался. Бегать буду не скоро, но к новым условиям утренней зарядки уже приспособился", — рассказал мэр Таллинна.
"На всякий случай уточню, что режим ограничений я не нарушал. Спорткомплексы не посещаю и на лыжные курорты не ездил. Из-за нехватки времени, как правило, тренируюсь у себя в гараже, который переоборудовал в маленький спортзал", — добавил он и поблагодарил за всех неравнодушных за беспокойство и добрые пожелания.
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