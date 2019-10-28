Бедный Ильвес! Оказывается, он провел целых десять лет на нежеланной должности президента со "скудной" зарплатой

8 лет назад мир потрясла утечка документов от Wikileaks, которая касалась и эстонских политических деятелей. Как выяснилось из документов, для вступившего в должность президента Эстонии в 2006 году Тоомаса Хендрика Ильвеса "небольшая" зарплата главы государства и сравнительно незначительная политическая роль были совсем не притягательной комбинацией.

В обнародованных в 2011 году файлах посольства США зафиксированы слова Ильвеса послу США в 2006 году, когда он впервые избирался в президенты Эстонии: "Думаю, вы хотите знать, почему я хочу эту должность. Ну, я ее и не хочу". Также выяснилось, что участвовать в президентской гонки Ильвеса побудило презрение к президенту Арнольду Рюйтелю.

Теперь же, спустя три года после окончания второго срока Ильвеса на посту президента Эстонии, всплыла информация о том, что и на второй срок Ильвес пошел без особого энтузиазма.

В интервью американскому изданию Lifehacker Тоомас Хендрик Ильвес признался, что ему пришлось целых два раза переступить через себя, идя на должность президента Эстонии:

"В 2006 году консерваторы, либералы и социал-демократы пришли ко мне и сказали: "Мы хотим, чтобы ты избирался в президенты". Я ответил: "Я не хочу быть президентом". Они сказали: "Не беспокойся, все равно не выиграешь, но нам нужен кто-то достаточно популярный, чтобы достаточно правдоподобно противостоять текущему президенту". А потом я оказался избран. Я занимался этим пять лет, не особо хотел продолжать, но новый оппонент [Индрек Таранд — прим. ред.] был таким… ну, он бы был таким неудачным выбором, что я снова избирался. Я снова выиграл, я был президентом до 2016 года", — рассказал Ильвес.