BBC написал о Хельме и их знаке "хорошего настроения". В статье говорится о связи символа с массовым убийством

В начале статьи рассказывается, что лидер EKRE Март Хельме и его сын Мартин во время присяги показали знак ”ОК”, который известен как символ превосходства белой расы.

Далее следует более подробная информация о символе. ”ОК” распространился среди правых и националистов, прежде всего в США. Подобный жест использовал и Брендон Таррант, который убил 49 человек и ранил еще 48 в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч.

Журналисты BBC проделали серьезную работу, рассказав и о фразе Мартина Хельме, которую он сказал в 2013 году об иммигрантах: ”Если черный, укажи ему на дверь”. Март Хельме также переживал по поводу иммиграции, думая, что коренных эстонцев может не стать.

О Марти Куузике BBC пишет, что его подозревают в домашнем насилии, из-за чего Куузик покинул пост министра. Сам же мужчина обвинения отрицает. В статье есть и фотография Керсти Кальюлайд с заседания Рийгикогу и указано, что во время присяги Куузика она вышла из зала.