Бассейны и центры спа-услуг откроются в Эстонии не раньше конца июля

Согласно одобренной на этой неделе правительством стратегии по выходу из вызванного коронавирусом кризиса, бассейны и спа-салоны будут открыты для общественности в числе последних.
Они могут открыться в конце июля или начале августа, передает RusErr со ссылкой на "Актуальную камеру".
По словам министра социальных дел Танеля Кийка, стратегия предусматривает, что ослабление ограничений будет проходить постепенно. Например, в мае основное внимание будет уделено торговым центрам и образовательным учреждениям.
Кийк добавил, что в первую очередь будут восстанавливаться те виды деятельности, в которых общество нуждается больше.
"Решения на июль и август будут приниматься в конце мая — начале июня, в зависимости от эпидемиологической ситуации", — сказал Танель Кийк.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
«Неземная» красота девочки из Чечни покорила пользователей сети
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США
Страшные кадры захоронения скончавшихся от COVID-19 в США
Женщина и трое ее детей умерли от коронавируса за 10 дней в США