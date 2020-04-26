Бассейны и центры спа-услуг откроются в Эстонии не раньше конца июля

Они могут открыться в конце июля или начале августа, передает RusErr со ссылкой на "Актуальную камеру".

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, стратегия предусматривает, что ослабление ограничений будет проходить постепенно. Например, в мае основное внимание будет уделено торговым центрам и образовательным учреждениям.

Кийк добавил, что в первую очередь будут восстанавливаться те виды деятельности, в которых общество нуждается больше.

"Решения на июль и август будут приниматься в конце мая — начале июня, в зависимости от эпидемиологической ситуации", — сказал Танель Кийк.

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