Бары и рестораны нашли способы обойти ограничения на ночную продажу алкоголя

Заведения и посетители пользовались лазейками в законе, например покупали алкоголь с запасом за минуту до ограничения.

"Есть такие схемы, при которых заведение утверждает, что проводит частную вечеринку, вход только для определенных людей и выдача алкоголя осуществляется только приглашенным. Нам показалось, что любой человек может туда войти. И третья схема, которую мы наблюдаем очень часто — вход в заведение по билетам. Это означает, что билет за 10 евро позволяет тебе зайти в заведение и взять с собой какое-то количество алкоголя. В одном конкретном случае это было пол-литра водки", — сказал "Актуальной камере" оперативный руководитель Пыхьяской префектуры полиции Вадим Куперштейн.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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