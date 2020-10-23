Бары и рестораны нашли способы обойти ограничения на ночную продажу алкоголя

В Эстонии действует запрет на продажу алкоголя в увеселительных заведениях после полуночи, однако посетители продолжают употреблять спиртное в шумных компаниях. Министерство экономики и коммуникаций намерено ограничить потребление алкоголя в барах и ресторанах, передает RusERR.
Заведения и посетители пользовались лазейками в законе, например покупали алкоголь с запасом за минуту до ограничения.
"Есть такие схемы, при которых заведение утверждает, что проводит частную вечеринку, вход только для определенных людей и выдача алкоголя осуществляется только приглашенным. Нам показалось, что любой человек может туда войти. И третья схема, которую мы наблюдаем очень часто — вход в заведение по билетам. Это означает, что билет за 10 евро позволяет тебе зайти в заведение и взять с собой какое-то количество алкоголя. В одном конкретном случае это было пол-литра водки", — сказал "Актуальной камере" оперативный руководитель Пыхьяской префектуры полиции Вадим Куперштейн. Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
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