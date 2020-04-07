Barbora и Maxima запускают совместную услугу бесконтактных покупок в 17 городах Эстонии

магазины шаговой доступности Maxima X в Кристийне (Мустамяэ теэ, 12), Кесклинне (Тартуское шоссе, 49) и Нымме (Пярнуское шоссе, 390B)
· супермаркет Maxima XX в Маарду (Кеэмикуте, 2)
· магазин шаговой доступности Maxima X в Виймси (Парги теэ, 22)
· 4 супермаркета Maxima XX (Выру, 55f, Туру, 14, Калда теэ, 15 и Нарвское шоссе, 112) и магазин шаговой доступности Maxima X (Ильматсалу, 11) в Тарту
· 2 супермаркета Maxima XX (Тийманни, 20, Креэнхольми, 52/54) и магазин шаговой доступности Maxima X (Фама, 9) в Нарве
· Гипермаркет Maxima XXX в Пярну (Рижское шоссе, 131)
· супермаркет Maxima XX в Выру (Кооли, 2)
· супермаркет Maxima XX в Курессааре (Таллинна, 64)
· супермаркет Maxima XX в Валга (Яама, 2b)
· супермаркет Maxima XX в Йыхви (Раквере, 29)
· супермаркет Maxima XX в Кохтла-Ярве (Ярвекюла теэ, 50)
· супермаркет Maxima XX в Ахтме (Пуру, 77)
· супермаркет Maxima XX в Силламяэ (Павлова, 1a)
· магазин шаговой доступности Maxima X в Раквере (Таллиннское шоссе, 11)
· магазин шаговой доступности Maxima X в Вильянди (Ваксали, 11)
· магазин шаговой доступности Maxima X в Хаапсалу (Пости, 30)
· магазин шаговой доступности Maxima X в Рапла (Таллиннское шоссе, 50a)
· магазин шаговой доступности Maxima X в Пыльтсамаа (Кеск, 6)
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