Barbora и Maxima запускают совместную услугу бесконтактных покупок в 17 городах Эстонии

”С учетом сложившейся обстановки, когда важнейшим приоритетом общества является сведение ненужных контактов к минимуму, мы приложили значительные усилия, чтобы интернет-магазин Barbora был доступен по всей Эстонии, и уже на этой неделе в сотрудничестве с Maxima мы предлагаем возможность бесконтактных покупок в крупнейших городах Эстонии и большинстве уездных центров, в которых располагаются магазины Maxima”, — сказал исполнительный директор Barbora.ee Денис Осман.

По словам исполнительного директора Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, фундаментом для успешного запуска электронной услуги является широкая розничная сеть магазинов Maxima и хорошо подготовленный персонал. ”Сегодня мы можем предложить клиентам Barbora Express 600 различных товаров, подавляющее большинство которых входит в категорию свежей продукции, а также — бакалею, консервы и товары первой необходимости, — отметил Эдвинас Волкас. — Уверен, что внедряемая услуга обеспечит значительной части населения Эстонии новые возможности совершать повседневные покупки бесконтактным и безопасным способом”.

При заказе клиент сначала выбирает на сайте barbora.ee услугу Barbora Express и уезд, в магазине которого клиент желает забрать товар. После этого открывается обычная интернет-среда для выбора товаров и оформления заказа. Заказ комплектуется в магазине, а его передача клиенту производится бесконтактным способом в специально обозначенной зоне магазина.

Денис Осман добавил, что поскольку в нынешнем чрезвычайном положении задачей каждого торгового предприятия является обеспечение максимальной безопасности, выполнение требований гигиены и правила 2+2, платить за товары, заказанные в Barbora Express, можно поначалу только при оформлении заказа путем банковского перевода или карточным платежом.

Список магазинов, в которых новая услуга появится в течение этой недели:

· 10 магазинов Maxima в Таллинне:

супермаркеты Maxima XX в Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 46), Мустамяэ (Вильде теэ, 75/77, Таммсааре теэ, 133) и Ласнамяэ (Паэпарги, 57, Смуули, 9, Мадала, 5a/Туулемаа, 20 и Лаагна теэ, 80)