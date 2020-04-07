07.04.2020, 15:03

Barbora и Maxima запускают совместную услугу бесконтактных покупок в 17 городах Эстонии

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Barbora и Maxima запускают совместную услугу бесконтактных покупок в 17 городах Эстонии
Pressifoto

Интернет-магазин Barbora.ee, торгующий продуктами питания и товарами первой необходимости, в сотрудничестве с Maxima начинает предлагать услугу бесконтактных покупок в 33 магазинах Maxima и 17 городах Эстонии. Первые пункты обслуживания Barbora Express были открыты во вторник в 12 магазинах Таллинна, Виймси и Маарду, а в течение недели-двух услуга появится в других городах и уездных центрах.

”С учетом сложившейся обстановки, когда важнейшим приоритетом общества является сведение ненужных контактов к минимуму, мы приложили значительные усилия, чтобы интернет-магазин Barbora был доступен по всей Эстонии, и уже на этой неделе в сотрудничестве с Maxima мы предлагаем возможность бесконтактных покупок в крупнейших городах Эстонии и большинстве уездных центров, в которых располагаются магазины Maxima”, — сказал исполнительный директор Barbora.ee Денис Осман.

По словам исполнительного директора Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, фундаментом для успешного запуска электронной услуги является широкая розничная сеть магазинов Maxima и хорошо подготовленный персонал. ”Сегодня мы можем предложить клиентам Barbora Express 600 различных товаров, подавляющее большинство которых входит в категорию свежей продукции, а также — бакалею, консервы и товары первой необходимости, — отметил Эдвинас Волкас. — Уверен, что внедряемая услуга обеспечит значительной части населения Эстонии новые возможности совершать повседневные покупки бесконтактным и безопасным способом”.

При заказе клиент сначала выбирает на сайте barbora.ee услугу Barbora Express и уезд, в магазине которого клиент желает забрать товар. После этого открывается обычная интернет-среда для выбора товаров и оформления заказа. Заказ комплектуется в магазине, а его передача клиенту производится бесконтактным способом в специально обозначенной зоне магазина.

Денис Осман добавил, что поскольку в нынешнем чрезвычайном положении задачей каждого торгового предприятия является обеспечение максимальной безопасности, выполнение требований гигиены и правила 2+2, платить за товары, заказанные в Barbora Express, можно поначалу только при оформлении заказа путем банковского перевода или карточным платежом.

Список магазинов, в которых новая услуга появится в течение этой недели:

· 10 магазинов Maxima в Таллинне:

супермаркеты Maxima XX в Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 46), Мустамяэ (Вильде теэ, 75/77, Таммсааре теэ, 133) и Ласнамяэ (Паэпарги, 57, Смуули, 9, Мадала, 5a/Туулемаа, 20 и Лаагна теэ, 80)

магазины шаговой доступности Maxima X в Кристийне (Мустамяэ теэ, 12), Кесклинне (Тартуское шоссе, 49) и Нымме (Пярнуское шоссе, 390B)

· супермаркет Maxima XX в Маарду (Кеэмикуте, 2)

· магазин шаговой доступности Maxima X в Виймси (Парги теэ, 22)

· 4 супермаркета Maxima XX (Выру, 55f, Туру, 14, Калда теэ, 15 и Нарвское шоссе, 112) и магазин шаговой доступности Maxima X (Ильматсалу, 11) в Тарту

· 2 супермаркета Maxima XX (Тийманни, 20, Креэнхольми, 52/54) и магазин шаговой доступности Maxima X (Фама, 9) в Нарве

· Гипермаркет Maxima XXX в Пярну (Рижское шоссе, 131)

· супермаркет Maxima XX в Выру (Кооли, 2)

· супермаркет Maxima XX в Курессааре (Таллинна, 64)

· супермаркет Maxima XX в Валга (Яама, 2b)

· супермаркет Maxima XX в Йыхви (Раквере, 29)

· супермаркет Maxima XX в Кохтла-Ярве (Ярвекюла теэ, 50)

· супермаркет Maxima XX в Ахтме (Пуру, 77)

· супермаркет Maxima XX в Силламяэ (Павлова, 1a)

· магазин шаговой доступности Maxima X в Раквере (Таллиннское шоссе, 11)

· магазин шаговой доступности Maxima X в Вильянди (Ваксали, 11)

· магазин шаговой доступности Maxima X в Хаапсалу (Пости, 30)

· магазин шаговой доступности Maxima X в Рапла (Таллиннское шоссе, 50a)

· магазин шаговой доступности Maxima X в Пыльтсамаа (Кеск, 6)

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