Банки Эстонии призывают предпочесть электронные банковские услуги

Ежедневные банковские услуги в Эстонии доступны по электронным каналам, как в мобильном телефоне, так и через компьютер. По более сложным вопросам можно обращаться также по телефону.

Для предотвращения распространения вируса, рекомендуем по возможности использовать электронные платежные средства вместо наличных, через которые может передаваться вирус. Безопаснее всего платить бесконтактными платежами с помощью мобильного телефона или банковской карточки. Если вы все-таки пользуетесь наличностью, то рекомендуем после этого помыть и/или продезинфицировать руки.

Банкоматы работают по всей Эстонии в обычном режиме. Несмотря на то, что банкоматы регулярно моют, невозможно это делать после обслуживания каждого клиента. Поэтому рекомендуем после использования банкомата помыть и/или продезинфицировать руки. Большинство банкоматов можно использовать в перчатках, что понижает риск распространения вируса.

Мы будем вам благодарны, если перед посещением банковской конторы вы основательно подумаете о том, насколько это необходимо и взвесите использование альтернативных возможностей. Просим посещать конторы только в случае крайней необходимости и здоровыми, чтобы защитить как свое здоровье, так и здоровье консультантов.

Для защиты банковских работников и клиентов, банки Эстонии предприняли несколько шагов – организуем встречи удаленно, отменяем поездки за границу и предоставляем возможности работы на дому людям, которые сами, или члены семей которых, вернулись из региона повышенного риска.