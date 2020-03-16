16.03.2020, 11:28

Банки Эстонии призывают предпочесть электронные банковские услуги


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Банки Эстонии призывают предпочесть электронные банковские услуги
Foto: Karin Kaljuläte

В период вспышки коронавируса и введенного чрезвычайного положения, банковские услуги в Эстонии продолжат работать. Банки, которые входят в Союз банков, благодарят клиентов за ответственное поведение при использовании банковских услуг, так как люди отдают предпочтение электронным каналам обслуживания. Банки оказывают клиентам поддержку дигитально.

Ежедневные банковские услуги в Эстонии доступны по электронным каналам, как в мобильном телефоне, так и через компьютер. По более сложным вопросам можно обращаться также по телефону.

Для предотвращения распространения вируса, рекомендуем по возможности использовать электронные платежные средства вместо наличных, через которые может передаваться вирус. Безопаснее всего платить бесконтактными платежами с помощью мобильного телефона или банковской карточки. Если вы все-таки пользуетесь наличностью, то рекомендуем после этого помыть и/или продезинфицировать руки.

Банкоматы работают по всей Эстонии в обычном режиме. Несмотря на то, что банкоматы регулярно моют, невозможно это делать после обслуживания каждого клиента. Поэтому рекомендуем после использования банкомата помыть и/или продезинфицировать руки. Большинство банкоматов можно использовать в перчатках, что понижает риск распространения вируса.

Мы будем вам благодарны, если перед посещением банковской конторы вы основательно подумаете о том, насколько это необходимо и взвесите использование альтернативных возможностей. Просим посещать конторы только в случае крайней необходимости и здоровыми, чтобы защитить как свое здоровье, так и здоровье консультантов.

Для защиты банковских работников и клиентов, банки Эстонии предприняли несколько шагов – организуем встречи удаленно, отменяем поездки за границу и предоставляем возможности работы на дому людям, которые сами, или члены семей которых, вернулись из региона повышенного риска.

Понимаем, что из-за распространения коронавируса предприятия и частные лица оказались перед сложными экономическими выборами. Банки Эстонии призывают клиентов при возникновении сложностей с выплатами обращаться к банкам как можно быстрее, до того как ситуация ухудшится, так как банки готовы предоставлять платежный отпуск.

Призываем клиентов быть внимательными, так как в сложный период может вырасти и численность различных видов мошенничества. Важно распознавать информацию, отправленную банком, и ложную информацию!
Будьте здоровы, и берегите себя и других!

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