Банк разъясняет: как распознать мошенников, выдающих себя за банковских работников?

”В разгар коронавирусной пандемии как банки, так и частные лица адаптировались к ситуации. Расширилось предоставление удалённых услуг. К сожалению, мы увидели, что мошенники воспользовались ситуацией и начали искать разные способы обмануть людей”, — сказал руководитель подразделения Luminor в Эстонии по предупреждению финансовых преступлений Каарел Паабут. ”Мы знаем, например, случаи, когда мошенники звонили клиентам, и, представившись сотрудниками банка, запрашивали различную информацию, необходимую для доступа в интернет-банк”.

Паабут добавил, что определить личность человека в телефонном разговоре, когда нет личного контакта, гораздо сложнее. ”Поэтому надо проявлять особую осторожность и знать способы, которые позволяют понять, что это не банковский работник, а мошенник”, — подчеркнул он.

Глава эстонского подразделения Luminor по предупреждению финансовых преступлений выделил четыре основных момента по распознаванию мошенников:

Следует знать, о чём никогда не спрашивают сотрудники банка. Самое важное — надо помнить, что банк никогда не запрашивает у клиента номер счёта и реквизиты платёжной карточки — номер карточки и CVC-код на обратной стороне карточки. Банк также не запрашивает пароли доступа в интернет-банк. Если Вы получили такой звонок, это, совершенно определённо — не сотрудник банка, и Вы должны немедленно сообщить об этом банку и полиции.

Обратите внимание на номер телефона, с которого Вам звонят. Мошенники могут звонить как с эстонских, так и с иностранных номеров, но следует помнить, что сотрудник банка никогда не будет звонить с номера, зарегистрированного за границей. Поэтому обратите внимание, начинается ли номер звонящего с кода Эстонии +372.

Язык говорящего и способ общения. В большинстве случаев мошенники не говорят по-эстонски и поэтому ищут оправдания тому, что не говорят на этом языке. Сотрудник эстонского банка никогда не отказывается общаться на местном языке. Манера общения, навязчивость также обычно бросаются в глаза.

Обратитесь в банк. Если Вы не уверены, что Вам позвонил сотрудник банка, и Вы подозреваете мошенничество, положите трубку и позвоните на официальный номер телефона банка. Правильные номера телефонов Вы можете найти на сайте банка. Объяснив ситуацию сотруднику банка, Вы можете узнать, действительно ли полученный звонок поступил из банка или это была попытка мошенничества. Кроме того, сотрудник банка предоставит Вам информацию о том, как в такой ситуации следует действовать.