Банда дерзких мошенников охотилась за беззащитными жителями Эстонии и брала от их имени большие кредиты

У Йоонаса уже 24 года как одна нога. С повседневными делами он более или менее справляется. ”Живу, в основном, в палатке. В Таллиннском порту, недалеко от А-терминала”, — сказал он следователю.

В тот злополучный день Йоонас вылез из палатки и увидел двух мужчин. ”Привет, мы из Раквере. Нам нужна твоя помощь”, — сказали незнакомцы.

Они предложили Йоонсау заработать денег, и он согласился. Мужчины отправились в банк, где открыли Йонасау банковский счет и оформили mobiil-ID, после чего напоили и выбросили там же, откуда привезли. Денег Йоонас так и не увидел. Как и своих новых знакомых.

Позже выяснилось, что мошенники от его имени взяли кредит на 10 000 евро и, конечно же, сняли все со счета.

Пожилая жительница Пярну Майму оказалась в инвалидной коляске. Какое-то время она жила в доме по уходу, но, немного восстановившись, вернулась в свою квартиру. В доме по уходу она познакомилась с сиделкой Анной, которая стала ее навещать и дома. Однажды женщина привела с собой взрослого сына Хандо, который также стал приходить и помогать. В ноябре 2018 года Майму получила новую банковскую карту и ИД-карту. Вернувшись домой, она положила их на кухонный стол. В этот же день к ней в гости пришел Хандо с женой, но о последствиях визита женщина узнала только в день получения пенсии. Выяснилось, что на ее счет поступило 4000 евро от AS Bondora, при этом самих денег на счету уже не было. Они были переведены на заграничный счет на имя некоего Эрки Пукса. Больше Хандо и его жена в гости к Майму не приходили.

Когда полиция запросила данные о зарегистрированном в Нидерландах счете Пукса, выяснилось, что через него было проведено более 100 000 евро. То есть средний месячный доход составлял более 8000 евро. При этом большая часть денег тратилась на авиабилеты, рестораны, отели.

"Судебные исполнители наседали. Работу было не найти”, — объяснила свои действия следователям Яна, жена Хандо.

Для женщины все началось с того, что однажды на дороге в Вильяндимаа ее машина заглохла. На помощь поспешил незнакомый мужчина. Они разговорились и женщина поведала ему о денежных проблемах. Мужчина дал ей номер телефона. Трубку взял Эрки Пукса и рассказал о том, как можно заработать. Сам Пукса к жертвам домой не ходил и не занимался поиском новых жертв. Это делали такие, как Яна. Яна в свою очередь привлекла к участию в схеме своего мужа Хандо, мать которого работала сиделкой в центре по уходу.