Банда дерзких мошенников охотилась за беззащитными жителями Эстонии и брала от их имени большие кредиты

19 подозреваемых, около 80 жертв по всей Эстонии, более 300 000 евро ущерба. Издание Eesti Päevaleht пишет, как мошенники специально охотилась за более уязвимыми жертвами и брали от их имени кредиты или совершали покупки.
У Йоонаса уже 24 года как одна нога. С повседневными делами он более или менее справляется. ”Живу, в основном, в палатке. В Таллиннском порту, недалеко от А-терминала”, — сказал он следователю.
В тот злополучный день Йоонас вылез из палатки и увидел двух мужчин. ”Привет, мы из Раквере. Нам нужна твоя помощь”, — сказали незнакомцы.
Они предложили Йоонсау заработать денег, и он согласился. Мужчины отправились в банк, где открыли Йонасау банковский счет и оформили mobiil-ID, после чего напоили и выбросили там же, откуда привезли. Денег Йоонас так и не увидел. Как и своих новых знакомых.
Позже выяснилось, что мошенники от его имени взяли кредит на 10 000 евро и, конечно же, сняли все со счета.
Пожилая жительница Пярну Майму оказалась в инвалидной коляске. Какое-то время она жила в доме по уходу, но, немного восстановившись, вернулась в свою квартиру. В доме по уходу она познакомилась с сиделкой Анной, которая стала ее навещать и дома. Однажды женщина привела с собой взрослого сына Хандо, который также стал приходить и помогать. В ноябре 2018 года Майму получила новую банковскую карту и ИД-карту. Вернувшись домой, она положила их на кухонный стол. В этот же день к ней в гости пришел Хандо с женой, но о последствиях визита женщина узнала только в день получения пенсии. Выяснилось, что на ее счет поступило 4000 евро от AS Bondora, при этом самих денег на счету уже не было. Они были переведены на заграничный счет на имя некоего Эрки Пукса. Больше Хандо и его жена в гости к Майму не приходили.
Когда полиция запросила данные о зарегистрированном в Нидерландах счете Пукса, выяснилось, что через него было проведено более 100 000 евро. То есть средний месячный доход составлял более 8000 евро. При этом большая часть денег тратилась на авиабилеты, рестораны, отели.
"Судебные исполнители наседали. Работу было не найти”, — объяснила свои действия следователям Яна, жена Хандо.
Для женщины все началось с того, что однажды на дороге в Вильяндимаа ее машина заглохла. На помощь поспешил незнакомый мужчина. Они разговорились и женщина поведала ему о денежных проблемах. Мужчина дал ей номер телефона. Трубку взял Эрки Пукса и рассказал о том, как можно заработать. Сам Пукса к жертвам домой не ходил и не занимался поиском новых жертв. Это делали такие, как Яна. Яна в свою очередь привлекла к участию в схеме своего мужа Хандо, мать которого работала сиделкой в центре по уходу.
Примечательно, что обчистила Яна и свою свекровь, взяв на ее имя кредит в размере 10 000 евро. 6000 евро супруги сняли наличными, остальное перевели Пукса.
"Купили машину, заплатили долги”, — пояснила женщина. По ее словам, они с мужем даже не поняли, что взяли кредит на имя его матери. Им казалось, что деньги пришли просто из ниоткуда.
С делом связано еще много таких, как Яна. Например, 24 сентября вместе с Пукса Пярнуский уездный суд признал виновным в преступлениях Вячеслава Буткуса, который взял кредит в 10 000 евро на имя мужчины с тяжелым психическим заболеванием.
В октябре 2018 году Яанус обнаружил на столе своего страдающего тяжелым психическим недугом сына Райна конверт. В письме говорилось, что сын должен Bondora денег. Райн рассказал, что его друг детства обещал ему 1000 евро за то, что он откроет счет в Luminor, что он и сделал. Большая часть взятого кредита через Буткуса получил Пукса. Всего Пукса причастен к получению преступным путем кредитов на сумму более 150 000 евро.
Распутывая клубок, следователи вышли и на других мошенников, которые не слышали о Пукса, но просто пользовались той же схемой или имели с ним общих знакомых.
”Обобщая, можно сказать, что речь идет о преступлениях, базирующихся на одной центральной идее и совершенных группой, члены которой варьировались”, — сказала окружной прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Мерике Лунга.
Кто-то искал жертв среди родственников и знакомых. Кто-то знал, что у жертвы тяжелый недуг или психическое отклонение. Кто-то охотился за жертвами у алкогольных магазинов. Кто-то специально напаивал жертв так, чтобы они ничего не понимали.
Хотя Пукса получил в этой схеме самую большую выгоду, четкой иерархии и распределения обязанной не прослеживается. ”Всего в уголовном деле установлено более 80 кредитов или покупок, полученных обманным путем. Сумма гражданских исков составляет более 300 0000 евро”, — пояснила Лунга.
Пукса и Буткус — единственные, кто был признан виновными по этому делу. Оба получили условные сроки и должны вернуть более 150 000 евро. В отношении одного подозреваемого дело было закрыто из соображений целесообразности, поскольку на его счету были более серьезные преступления. Остальным 16 фигурантам обвинение пока не предъявлено.
Что касается самой выдачи кредитов, то член правления Bondora Пяртель Томберг говорит, что не в их интересах предоставлять кредиты, которые будут ущербными. В случае преступлений кредитное учреждение сначала берет на себя ущерб, а затем через суд востребует его с преступников.
Он признает, что в единичных случаях промахи возможны, поскольку у контор нет доступа к медицинским данным человека. Также он отмечает, что выявленные случаи помогают усовершенствоать систему.
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