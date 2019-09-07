Балтийский рынок работал ночью! Многим это понравилось

Поздно вечером у гостей была возможность не только воспользоваться различными выгодными предложениями, но и посмотреть модный показ от Жени Фокина – в представленную им коллекцию вошли только предметы одежды и аксессуары, которые продаются на Рынке Балтийского вокзала. Зона уличной еды, работавшая в полную силу, дарила прекрасные гастрономические впечатления.

Кульминацией вечера стали концерты Shanon и Reket – во время их выступления в пляс пустились даже самые скромные посетители.

В общей сложности Ночной базар посетили почти 50 000 человек.