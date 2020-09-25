25.09.2020, 08:50

Балтийская ассамблея обсудит влияние коронавируса и проделанную во время председательства Эстонии работу


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Балтийская ассамблея обсудит влияние коронавируса и проделанную во время председательства Эстонии работу
Foto: Argo Ingver

Сегодня Эстония как председатель Балтийской ассамблеи организует виртуальные заседания президиума ассамблеи, комитета по бюджету и консультативного совета. Основными темами встреч станут влияние коронавируса на экономику Эстонии, Латвии и Литвы и сотрудничество между странами. Помимо этого, участники обсудят решения, принятые на заседаниях комитетов во время председательства Эстонии, а также приоритеты председательства Литвы на следующий год.

Президент Балтийской ассамблеи и председатель делегации Эстонии Ааду Муст сказал, что в связи с коронавирусом на пути ранее безупречного сотрудничества между тремя государствами возникли определенные барьеры. ”Например, в разгар кризиса мы не смогли своевременно обеспечить обмен информацией или совместно скоординировать в нашем регионе принятие чрезвычайных мер. К счастью, мы преодолели эти трудности, но после летнего спада заболеваемости ситуация остается неопределенной и непредсказуемой. По этой причине мы должны научиться жить с COVID-19 и найти решения для связанных с ним кризисов”, — сказал Муст.

Он добавил, что Эстония в этих условиях хорошо справилась со своими обязанностями председателя ассамблеи. ”Мы смогли быстро и без проволочек организовать свою работу посредством электронных платформ. Все планы были выполнены, и мы смогли стать примером другим”, — сказал Муст.

Заместитель председателя делегации Эстонии в Балтийской ассамблее Йоханнес Керт отметил, что Балтийские страны смогли извлечь много полезных уроков из этого кризиса. Наиболее ценный из них — если государства сотрудничают друг с другом, они могут гораздо эффективнее бороться с вирусом и смягчить влияние кризиса. ”Поэтому крайне важно продолжить работу в том же духе. Мы могли бы начать координировать наши действия в вопросах взаимной помощи и предотвращения катастроф, в части готовности и реагирования”, — сказал Керт.

По словам Керта, в настоящий момент ввиду напряженной обстановки в сфере безопасности все более важным становится координирование действий Балтийских стран в вопросах обороны. ”Скоординированная работа системы оборонных закупок позволила бы более эффективно обеспечить безопасность за те же вложенные ресурсы. Мы должны продолжить работу в этой важной сфере”, — добавил Керт.

Весной комиссия Рийгикогу по экономике попросила Центр мониторинга развития провести анализ влияния COVID-19 на экономику и социальную сферу. Сегодня на заседании с коллегами из Латвии и Литвы пройдет презентация этого документа.

Председатель комиссии по экономике и член делегации Эстонии в Балтийской ассамблее Свен Сестер сообщил, что COVID-19 повлиял не только на системы здравоохранения и экономику стран, но и на стиль жизни населения и способы выполнения работы, на физическое и душевное состояние, на быт. По его словам, затянувшийся кризис дает хорошую возможность для роста инвестиций в публичном секторе и укрепления сотрудничества с частным сектором. ”Мы уже видели, как быстро и гибко государство и предприятия отреагировали на кризис. Учась на этом, без сомнения, горьком опыте, в будущем мы можем предпринять более обдуманные шаги. Ключевые слова здесь — переход на цифровые технологии и новые бизнес-модели”, — сказал Сестер.

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