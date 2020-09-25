Балтийская ассамблея обсудит влияние коронавируса и проделанную во время председательства Эстонии работу

Президент Балтийской ассамблеи и председатель делегации Эстонии Ааду Муст сказал, что в связи с коронавирусом на пути ранее безупречного сотрудничества между тремя государствами возникли определенные барьеры. ”Например, в разгар кризиса мы не смогли своевременно обеспечить обмен информацией или совместно скоординировать в нашем регионе принятие чрезвычайных мер. К счастью, мы преодолели эти трудности, но после летнего спада заболеваемости ситуация остается неопределенной и непредсказуемой. По этой причине мы должны научиться жить с COVID-19 и найти решения для связанных с ним кризисов”, — сказал Муст.

Он добавил, что Эстония в этих условиях хорошо справилась со своими обязанностями председателя ассамблеи. ”Мы смогли быстро и без проволочек организовать свою работу посредством электронных платформ. Все планы были выполнены, и мы смогли стать примером другим”, — сказал Муст.

Заместитель председателя делегации Эстонии в Балтийской ассамблее Йоханнес Керт отметил, что Балтийские страны смогли извлечь много полезных уроков из этого кризиса. Наиболее ценный из них — если государства сотрудничают друг с другом, они могут гораздо эффективнее бороться с вирусом и смягчить влияние кризиса. ”Поэтому крайне важно продолжить работу в том же духе. Мы могли бы начать координировать наши действия в вопросах взаимной помощи и предотвращения катастроф, в части готовности и реагирования”, — сказал Керт.

По словам Керта, в настоящий момент ввиду напряженной обстановки в сфере безопасности все более важным становится координирование действий Балтийских стран в вопросах обороны. ”Скоординированная работа системы оборонных закупок позволила бы более эффективно обеспечить безопасность за те же вложенные ресурсы. Мы должны продолжить работу в этой важной сфере”, — добавил Керт.

Весной комиссия Рийгикогу по экономике попросила Центр мониторинга развития провести анализ влияния COVID-19 на экономику и социальную сферу. Сегодня на заседании с коллегами из Латвии и Литвы пройдет презентация этого документа.